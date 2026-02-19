Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»

После «Властелина колец» Питер Джексон мог бы вообще ничего больше не снимать — и всё равно остаться в истории. Трилогия закончилась в 2003 году, собрала 17 «Оскаров» и стала эталоном фэнтези на десятилетия вперёд.

Джексон взял паузу, а через девять лет вернулся в Средиземье с «Хоббитом». Идея была логичной: тот же мир, знакомые герои, ещё одна книга Толкина. Но вышло иначе.

«Хоббит» неплохо шёл в прокате и сделал Мартина Фримена звездой, но повторить успех предшественника не смог. Критики встретили трилогию прохладно.

На «Оскар» её номинировали только в технических категориях, и там ничего не дали. Причин накопилось несколько.

Первоисточник

Толкин писал «Властелина колец» как трилогию, так что три фильма легли на текст идеально. С «Хоббитом» всё иначе — это небольшая повесть, почти сказка.

Изначально планировали снять две части, но студия настояла на трилогии. Пришлось расширять, добавлять линии, которых в книге не было, вытягивать хронометраж. В итоге фильмы упрекали за провисания и отсутствие ритма.

Злодеи

Во «Властелине колец» зло было осязаемым. Око Саурона висело над миром как постоянная угроза, Саруман предавал со знанием дела, а Дэнетор сходил с ума так, что становилось страшно даже без всякой магии. У каждого злодея был вес, харизма и понятная мотивация.

В «Хоббите» с этим вышло сложнее. Смауг — просто дракон, который любит золото, и недоволен, когда его беспокоят. Он, конечно, впечатляюще озвучен, но настоящего ужаса не вызывает. Других запоминающихся антагонистов в кадре практически нет.

Спецэффекты

Во «Властелине колец» спецэффекты работали на достоверность. Джексон использовал реальные декорации, сложные трюки и оптические иллюзии, а графика была лишь дополнением. Сейчас те кадры кажутся немного старомодными, но им веришь. Орки выглядят живыми, битвы — настоящими.

В «Хоббите» подход сменился. Создатели ушли в графику с головой. Орков, троллей и даже Голлума рисовали на компьютере, и они потеряли ту самую фактуру. Вместо страшных существ получились мультяшные персонажи, пишет Дзен-канал «Киновед в штатском».