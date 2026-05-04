Русский English
Смотрите внимательнее: 5 поступков Гермионы, которые совсем не вяжутся с её репутацией отличницы

4 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Тихая волшебница на самом деле жестока и непредсказуема.

Сага о Гарри Поттере породила множество споров, но одно редко обсуждаемое наблюдение становится очевидным при пересмотре фильмов: Гермиона Грейнджер — не просто прилежная ученица, а сила, с которой лучше не сталкиваться.

И дело не только в таланте к магии. В «Гарри Поттере и Узнике Азкабана», «Тайной комнате», «Кубке огня» и других фильмах её решения нередко оказываются опаснее многих тёмных чар, а готовность нарушать правила соперничает разве что с изобретательностью Волан-де-Морта.

Юный пироман

В «Философском камне» Гермиона без колебаний поджигает мантию Снейпа. Огонь безопасный, волшебный — но сама идея напрямую бить по учителю на первом курсе говорит многое. В такой толпе всё могло закончиться очень печально.

«Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Легендарный удар

В «Узнике Азкабана» Гермиона так зарядилa Малфою в челюсть, что тот грохнулся на землю. А потом постыдно сбежал. Это вам не паинька с первой парты, а настоящий член ОПГ.

Оборотное зелье и полный набор нарушений

В «Тайной комнате» она организует грандиозную операцию с Оборотным зельем: поддельные подписи, кража ингредиентов у Снейпа и пробирание в гостиную Слизерина. Это уже не шалость — это многоходовая схема на грани преступления.

Нападение на Снейпа

В книге «Узника Азкабана» троица валит профессора на пол тройным «Экспеллиармусом». Снейпа сбивает со стены, он теряет сознание, а Гермиона при этом действует быстрее всех. Это прямое нападение на преподавателя — и она даже глазом не моргнула.

Наказание Риты

В «Кубке огня» Гермиона ловит Риту Скитер в образе жука, запирает в банке и шантажирует, угрожая Азкабаном за незаконную анимагию. Согласитесь, держать журналистку в плену несколько недель — не самый светлый поступок даже для гриффиндорки.

По материалам дзен-канала Оксенфуртская академия

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анна Адамайтес
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
