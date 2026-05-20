Песня «Есть только миг» стала символом советского кино: но ведь ее можно было услышать и до «Земли Санникова»

20 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Земля Санникова»

В первом своем варианте она лишь сопутствовала провалу оперетты.

Песня «Есть только миг» впервые зазвучала в приключенческом фильме «Земля Санникова». Только в год проката билеты в кино купили более 40 млн зрителей, а композиция стала настоящим гимном для мечтателей и искателей приключений.

Идея песни

Роль авантюриста Крестовского в «Земле Санникова» готовился играть Владимир Высоцкий — он даже сочинил для героя несколько песен, включая будущих «Коней привередливых». И это едва не сорвало сотрудничество с композитором Александром Зацепиным.

Тот сначала отказался писать музыку на стихи барда, побоявшись не справиться. Но в итоге вместо Высоцкого роль получил Олег Даль, и Зацепина удалось уговорить на работу. Правда, его первые мелодии не подошли создателям.

Тогда Зацепин вспомнил свою старую композицию «Есть только миг». Стихи к ней сочинил Леонид Дербенёв. Песня была использована для провальной оперетты «Золотые ключи».

Дербенёв переработал текст, и так родился хит, который определил настроение всего фильма.

Кадр из фильма «Земля Санникова»

Исполнение песни

Песню «Есть только миг» должен был исполнить Олег Даль, но из-за конфликтов на съёмочной площадке актёр часто пребывал в депрессии и нетрезвом состоянии. Его запись в студии оказалась непригодной, и директор потребовал срочной замены.

После неудачной пробы Валерия Золотухина создатели пригласили Олега Анофриева. Тот долго сомневался, но получив одобрение самого Даля, согласился. Песню записали с первого дубля — именно этот вариант и вошёл в фильм, став на десятилетия музыкальным символом эпохи.

Фото: Кадры из фильма «Земля Санникова» (1973)
Светлана Левкина
