Киноафиша Статьи Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал»

Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал»

9 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Капитан Марвел 2»

А ведь его релиза ждали многие зрители. 

В мире кино случаются парадоксальные ситуации: проекты с огромными бюджетами и громкими именами в касте иногда терпят сокрушительный провал. За масштабной рекламной кампанией может скрываться творческая неудача, которая становится очевидной только после премьеры.

К таким результатам часто приводит сочетание нескольких факторов. Это и творческие разногласия в процессе производства, когда первоначальная концепция теряется среди многочисленных правок, и избыточные амбиции, когда масштаб замысла не соответствует возможностям реализации. И громкий провал 2023 года, фильм «Капитан Марвел 2», это только доказывает.

Сюжет фильма «Капитан Марвел 2»

Научный эксперимент с червоточиной приводит к неожиданным последствиям. Суперспособности Кэрол Денверс необъяснимым образом связываются с силами Моники Рамбо и юной мисс Марвел Камалы Хан. Теперь каждая попытка применить свои силы оборачивается для героинь мгновенной телепортацией — они непроизвольно меняются местами в пространстве.

Это вынуждает троих героинь, таких разных по характеру и опыту, объединить усилия. Вместе они пытаются разгадать причину возникшей аномалии и вернуть контроль над своими способностями.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2»

Причины провала фильма «Капитан Марвел 2»

Фильм «Капитан Марвел 2» возглавил печальный рейтинг кассовых провалов 2023 года. Проект принес рекордные убытки в размере 237 миллионов долларов. Мировые сборы составили лишь 187 миллионов при производственном бюджете в 220 миллионов.

Стартовые показатели картины стали худшими в истории студии Marvel. В первый уикенд фильм собрал всего 47 миллионов долларов на внутреннем рынке. Такой слабый старт оказался беспрецедентным для франшизы.

Причины неудачи оказались глубже простой усталости зрителей от супергероики. Режиссер Ниа ДаКоста признала, что съемки велись без утвержденного сценария. Многие ключевые сцены создавались импровизационно, что лишило историю целостности.

Руководство Disney также констатировало ошибки в управлении проектом. В погоне за количеством контента студия упустила контроль над качеством. Производство в период пандемийных ограничений усугубило ситуацию — съемочный процесс фактически остался без должного надзора.

Пока стороны выясняли, кто же виноват — зрители просто потеряли к разного рода Мстителям. И вернуть его еще не получилось.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами.

Фото: Кадры из фильма «Капитан Марвел 2» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
