Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами

Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами

3 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Локи», «Агент Картер», «Ванда/Вижн»

На телевидении шансы раскрыть персонажей намного выше.

На малом экране Marvel наконец позволила себе риск: меньше спасения мира — больше внутренней драмы, морали и настоящих эмоций. Из десятков проектов последних лет мы выбрали пять самых сильных и высоко оценённых — тех, где супергеройка перестала быть цирком и стала историей про человека.

«Локи» (2021–2023)

IMDb: 8.2

Главный трикстер киновселенной (великолепный Том Хиддлстон) наконец получил сольное шоу — и сделал невозможное: из злодея превратился в философа о судьбе и хаосе. После побега с тессерактом Локи оказывается в Управлении Времени, где сталкивается не только с бюрократией, но и с самим собой — буквальным множеством «себя» из других реальностей.

Финал второго сезона — редкий случай, когда супергеройская история заставляет плакать не от пафоса, а от осознания того, что даже бог обмана способен на жертву.

«Сорвиголова» (2015–2018)

IMDb: 8.6

Если бы Marvel снимали нуар, он выглядел бы именно так. Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс) — адвокат днём, мститель ночью, человек без зрения, но с обострённой совестью. «Сорвиголова» — не просто супергеройский экшен, а жёсткий криминальный триллер, где каждая драка имеет моральную цену.

Мрачная атмосфера, филигранные бои и Винсент Д’Онофрио в роли Уилсона Фиска сделали сериал культовым. И спустя годы он по-прежнему считается лучшим проектом Marvel на телевидении.

«Агент Картер» (2015–2016)

IMDb: 8.0

Пегги Картер (Хейли Этвелл) — не просто тень Капитана Америки. В послевоенном мире, где женщинам не место в разведке, она одна доказывает, что сила — это не только мускулы, но и ум.

Сериал стал изящной смесью шпионского нуара и феминистского манифеста. Без инопланетян и порталов, но с харизмой, стилем и настоящим сердцем — «Агент Картер» показал, как выглядел бы Marvel в 1940-х, если бы его снимали на плёнку.

«Джессика Джонс» (2015–2019)

IMDb: 7.9

Это не просто комикс — это неоновый нуар о травме, зависимости и личных демонах. Джессика (Кристен Риттер) — супергероиня, которая перестала верить в добро и живёт с ПТСР после отношений с манипулятором Киллгрэйвом.

Сериал впервые позволил Marvel говорить о насилии, депрессии и границах контроля — без фильтров и морализаторства. «Джессика Джонс» осталась редким случаем, когда суперспособности — лишь метафора внутренней боли.

«Ванда/Вижн» (2021)

IMDb: 7.9

Первый сериал Marvel на Disney+ стал не просто экспериментом, а заявлением. Каждая серия копирует стиль ситкомов разных эпох — от чёрно-белых 50-х до современных шоу, — но под этим фасадом скрывается трагедия Ванды (Элизабет Олсен), создавшей идеальный мир, чтобы пережить потерю.

Проект принёс студии 23 номинации на «Эмми» и открыл новую фазу Marvel, где эмоции важнее битв. «Ванда/Вижн» — это о любви, горе и силе выжить, даже если реальность рушится.

Итог

Marvel давно перестала быть только о спасении вселенных — теперь она рассказывает истории о спасении самих себя. Эти пять сериалов — настоящая эволюция супергеройского жанра, где в центре не маски и доспехи, а люди с разбитыми сердцами, которые всё равно выбирают свет.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из сериала «Локи», «Агент Картер», «Ванда/Вижн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой Читать дальше 2 ноября 2025
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени «Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени Читать дальше 4 ноября 2025
От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео) От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео) Читать дальше 4 ноября 2025
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Читать дальше 4 ноября 2025
Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем Читать дальше 4 ноября 2025
Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»? Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»? Читать дальше 4 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года Читать дальше 4 ноября 2025
Что стало с Феде и когда главные герои вернуться домой: 3 вопроса без ответов после финала 3 сезона спин-оффа про Дэрила Диксона Что стало с Феде и когда главные герои вернуться домой: 3 вопроса без ответов после финала 3 сезона спин-оффа про Дэрила Диксона Читать дальше 4 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше