«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

Триллеры и детективы пользуются популярностью в России. Однако если вам надоели длинные сериалы по типу «Невского», то есть и короткие детективные истории того же режиссера. Они нисколько не уступают. Среди таких сериалов можно выделить «Кукольника».

О чем сериал

Следователь Антонина Афинская ведёт расследование череды убийств в Петербурге: преступник душит жертв и неизменно оставляет рядом кукол. Чтобы вывести его на чистую воду, она соглашается на рискованный эксперимент — приём препарата, кто‑то даёт доступ к мыслям маньяка, но и искажает её собственную психику.

Почему стоит посмотреть

Это прекрасный выбор для поклонников проектов в стиле скандинавского нуара. Я в восторге именно от сюжета, потому что подобной завязки точно не встречала и финал неясен до конца. Даже невозможно сделать предположение. Режиссерская работа Андрея Коршунова удивительно хороша. Кстати, именно он работал над сериалом «Невский. Проверка на прочность». Действие сериала разворачивается в Петербурге, что добавляет мрачной эстетики.