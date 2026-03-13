Киноафиша Статьи «Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

13 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Кукольник»

Некоторые детективы сложно забыть.

Триллеры и детективы пользуются популярностью в России. Однако если вам надоели длинные сериалы по типу «Невского», то есть и короткие детективные истории того же режиссера. Они нисколько не уступают. Среди таких сериалов можно выделить «Кукольника».

О чем сериал

Следователь Антонина Афинская ведёт расследование череды убийств в Петербурге: преступник душит жертв и неизменно оставляет рядом кукол. Чтобы вывести его на чистую воду, она соглашается на рискованный эксперимент — приём препарата, кто‑то даёт доступ к мыслям маньяка, но и искажает её собственную психику.

Почему стоит посмотреть

Это прекрасный выбор для поклонников проектов в стиле скандинавского нуара. Я в восторге именно от сюжета, потому что подобной завязки точно не встречала и финал неясен до конца. Даже невозможно сделать предположение. Режиссерская работа Андрея Коршунова удивительно хороша. Кстати, именно он работал над сериалом «Невский. Проверка на прочность». Действие сериала разворачивается в Петербурге, что добавляет мрачной эстетики.

Фото: Кадр из сериала «Кукольник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Читать дальше 14 марта 2026
Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Читать дальше 14 марта 2026
IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно Читать дальше 14 марта 2026
Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Читать дальше 13 марта 2026
Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Читать дальше 13 марта 2026
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю Читать дальше 12 марта 2026
Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Читать дальше 12 марта 2026
Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Читать дальше 11 марта 2026
