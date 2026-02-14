Меню
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется

14 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Невский», кадр из сериала «Первый отдел»

И вы удивитесь, узнав, кто это.

Зрители НТВ уже несколько лет спорят, какой петербургский детектив честнее и сильнее — «Невский» или «Первый отдел». Оба проекта держатся в эфире не один сезон и стабильно собирают высокие доли, но ощущение от них разное, хотя действие происходит в одном городе и внутри одной системы.

«Невский» — это история оперативника Павла Семенова (Антон Васильев) и его постоянного конфликта с криминальной средой. Сериал делает ставку на экшен, личные войны, серые зоны закона. Здесь много уличной динамики, стрельбы и моральных компромиссов. Герой часто один против всех.

«Первый отдел» с Иваном Колесниковым работает иначе. Это процедура следствия: допросы, экспертизы, логика дела. Брагин не герой-одиночка, а часть системы, где важны регламент и доказательства. Темп спокойнее, но напряжение держится за счет реалистичности.

Сравнение обычно сводят к нескольким пунктам:

Параметр

«Невский»

«Первый отдел»

Темп

Быстрый, клиповый

Ровный, выстроенный

Акцент

Экшен и личная драма

Логика следствия

Герой

Одиночка

Часть команды

Атмосфера

Криминальный боевик

Процедурный детектив

Реализм

Условный

Более строгий

В итоге выбор зависит от запроса. За эмоциями и драйвом идут к «Невскому». За ощущением настоящей следственной работы — к «Первому отделу». Если говорить о «честности» жанра, профессиональная аудитория чаще склоняется ко второму варианту. Он спокойнее, но ближе к реальности.

Фото: Кадр из сериала «Невский», кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
