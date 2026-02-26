Меню
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты

26 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Ночной»

Ждем премьеры, а пока рассказываем, о чем будет кинолента.

Если к «Невскому» подмешать историю серийного убийцы типа «Фишера», получится «Ночной». Именно так в Сети окрестили новую киноработу. Детектив НТВ выйдет в 2026 году и уже на этапе съёмок вызывает интерес.

Проект частично основан на деле «ангарского маньяка» Михаила Попкова, бывшего милиционера, осуждённого за 81 убийство, совершённое с 1992 по 2010 год. В 2015 году он получил пожизненный срок, позже признался и в других преступлениях.

Дело Невидимки

В центре сюжета — майор Жерехов из Мурома, которого играет Константин Стрельников. Он руководит отделением полиции и сначала скептически относится к версии о серийном убийце.

Следователь Иволгина настаивает: пять пропавших девушек во Владимирской области, одного возраста и комплекции, не случайность. Жерехов отвечает, что «нет ни тел, ни улик», а значит и дела нет.

Постепенно сомнения исчезают. Смерть близкого человека заставляет майора пересмотреть позицию. Так начинается настоящая охота за тем, кого герои называют Невидимкой.

Кадр из сериала «Ночной»

Личная жизнь под давлением

«Ночной» — это 12 эпизодов и ставка на психологию. Режиссёр Алан Дзоциев подчёркивает, что экшена будет немного, важнее внутренние конфликты. У Жерехова сложные отношения в семье: жена хочет переехать в Москву, в браке трещины, которые держатся только ради 10-летней дочери. Параллельно развивается его тайный роман с Иволгиной.

Создатели обещают жёсткий, но вдумчивый детектив. Без глянца, без лишнего пафоса, с акцентом на атмосферу провинции и моральный выбор. В 2026 году «Ночной» может стать одним из самых серьёзных российских криминальных проектов.

Фото: Кадр из сериала «Ночной»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
