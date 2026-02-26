«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты

Ждем премьеры, а пока рассказываем, о чем будет кинолента.

Если к «Невскому» подмешать историю серийного убийцы типа «Фишера», получится «Ночной». Именно так в Сети окрестили новую киноработу. Детектив НТВ выйдет в 2026 году и уже на этапе съёмок вызывает интерес.

Проект частично основан на деле «ангарского маньяка» Михаила Попкова, бывшего милиционера, осуждённого за 81 убийство, совершённое с 1992 по 2010 год. В 2015 году он получил пожизненный срок, позже признался и в других преступлениях.

Дело Невидимки

В центре сюжета — майор Жерехов из Мурома, которого играет Константин Стрельников. Он руководит отделением полиции и сначала скептически относится к версии о серийном убийце.

Следователь Иволгина настаивает: пять пропавших девушек во Владимирской области, одного возраста и комплекции, не случайность. Жерехов отвечает, что «нет ни тел, ни улик», а значит и дела нет.

Постепенно сомнения исчезают. Смерть близкого человека заставляет майора пересмотреть позицию. Так начинается настоящая охота за тем, кого герои называют Невидимкой.

Личная жизнь под давлением

«Ночной» — это 12 эпизодов и ставка на психологию. Режиссёр Алан Дзоциев подчёркивает, что экшена будет немного, важнее внутренние конфликты. У Жерехова сложные отношения в семье: жена хочет переехать в Москву, в браке трещины, которые держатся только ради 10-летней дочери. Параллельно развивается его тайный роман с Иволгиной.

Создатели обещают жёсткий, но вдумчивый детектив. Без глянца, без лишнего пафоса, с акцентом на атмосферу провинции и моральный выбор. В 2026 году «Ночной» может стать одним из самых серьёзных российских криминальных проектов.