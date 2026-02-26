«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями

6 эпизодов в хорошем качестве уже в Сети.

Если при словах «сериал "Невский"» вы сразу вспоминаете Антона Васильева, погони по Петербургу и вечную охоту на Архитектора, есть повод удивиться. В России существует ещё один «Невский», и это вовсе не криминальная драма. Это анимационный проект из шести серий, вышедший в феврале 2024 года.

Мультсериал создан по мотивам комиксов издательства «Три девять». Главный герой здесь не следователь, а Александр Невский с волшебным мечом-артефактом. Действие разворачивается в альтернативном Санкт-Петербурге. Зло, когда-то запечатанное богами, просыпается, а покоритель миров Мор пытается захватить планету.

Невскому помогают Илья, Лёшка, Василиса и Кот-Учёный с медальоном, на котором выбита формула теории относительности. В истории появляются Кощей, Змей Горыныч и Тугарин Змей. Создатели делают ставку на отечественную мифологию и супергеройскую подачу.

Продюсер и автор идеи проекта Афиг Джавадзаде. Сценарий написали Сергей Богданов и Михаил Осипов. Слоган звучит просто: «Чтобы быть настоящим героем, необязательно иметь суперспособности».

Так что «Невский» в российском контексте это не только детектив о полиции. Это ещё и попытка построить собственную комикс-вселенную на базе былин и сказок.