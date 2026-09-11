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Киноафиша Статьи «Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест)

«Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Придется над некоторыми вопросами поломать голову.

Советские фильмы смотрели не только в СССР. За рубежом многие картины получали собственные названия, и порой результат такого перевода сильно отличался от оригинала. Иногда локализаторы выбирали весьма странные формулировки, которые сегодня звучат забавно и почти не дают подсказок о содержании фильма.

Особенно интересно, когда по такому названию приходится угадывать знакомую картину. Можно знать советское кино наизусть, но необычный зарубежный вариант способен поставить в тупик даже внимательного зрителя.

Предлагаем проверить себя: сможете ли вы определить советские фильмы по названиям, под которыми их выпускали за границей?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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