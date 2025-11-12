Меню
Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится

12 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Решение рискованное, но, кажется, вполне оправданное.

Netflix решил не ждать реакции зрителей — и снял финал своего самого масштабного фэнтези заранее. Третий сезон «Аватара: Легенда об Аанге» уже полностью отснят, хотя второй ещё даже не вышел. Такое решение выглядит рискованным, но, похоже, стриминг уверен: проект станет одной из своих самых громких историй.

Сняли сразу два сезона

Съёмки финала стартовали в конце мая и длились около шести месяцев. Второй и третий сезоны снимали параллельно, чтобы сохранить визуальную и эмоциональную цельность истории.

Премьера второго запланирована на начало 2026 года, а вот третий станет большим финалом и, если верить продюсерам, выйдет уже в первой половине 2027-го.

Что ждёт зрителей

Сюжет сериала основан на культовом мультфильме и рассказывает о 12-летнем мальчике Аанге — последнем представителе народа воздуха, которому подвластны все четыре стихии: вода, земля, огонь и воздух. Вместе с друзьями он противостоит повелителю огня и пытается положить конец столетней войне, разрушившей баланс мира.

Почему Netflix уверен в успехе

Первый сезон вышел в феврале 2024 года и показал результат лучше, чем адаптация «Ван-Писа». Высокие рейтинги, восторженные рецензии и внимание фанатов оригинального мультфильма убедили платформу не тянуть с продолжением.

В актёрском составе — Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик») и Пол Ли («Мандалорец»).

Похоже, Netflix рассчитывает на новый фэнтезийный хит уровня «Ведьмака». И если всё пойдёт по плану, Аанг вернётся раньше, чем многие успеют закончить пересмотр первого сезона.

А ранее портал «Киноафиша» писал, что по вселенной «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет новый мультсериал.

Фото: Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
