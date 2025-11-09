Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала

Новый тизер мульта вместе с интервью Дафферов уже в Сети.

А вы знали, что по «Очень странным делам» уже сняли мультик? Да-да, Netflix решил вернуть нас в Хокинс — только теперь в анимации. Потусторонние чудовища, дети на велосипедах и неизменный дух 80-х вернутся в мультсериале «Очень странные дела: Истории из 85-го», премьера которого намечена на 2026 год.

Возвращение в 1985-й

Создатели оригинала, братья Даффер, признались, что мечтали сделать такую версию ещё с детства — в стиле тех субботних мультфильмов, что шли по ТВ в 80-е. Над проектом трудится студия Flying Bark Productions, известная по сериалам Random Cartoons и Фанбой и Чам Чам.

В тизере, который уже доступен на YouTube-канале Netflix, мелькают знакомые герои — Одиннадцатая, Майк, Лукас, Дастин и Макс, но озвучивать их будут новые актёры. События развернутся зимой 1985 года — между вторым и третьим сезонами оригинального сериала.

Новые монстры и старая атмосфера

Жители Хокинса вновь столкнутся с порождениями Изнанки, только теперь — с совсем новыми монстрами. Авторы обещают сохранить фирменную атмосферу тайн, приключений и добротной ретро-ностальгии.

«Мы хотели вернуть то ощущение магии, когда ты садишься утром перед телевизором с чашкой хлопьев и смотришь что-то по-настоящему странное», — рассказал Эрик Роблз, шоураннер мультсериала.

Что дальше

Мультсериал станет дополнением к вселенной «Очень странных дел», чьё основное шоу подходит к финалу. Напомним, пятый сезон выйдет в три части: 26 ноября, 25 и 31 декабря.

А потом — добро пожаловать обратно в Хокинс. Только теперь всё будет нарисовано.

