4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий

Netflix не стал долго ждать: всего через четыре дня после финала четвёртого сезона «Эмили в Париже» платформа объявила, что сериал получит продолжение.

Премьера пятого сезона состоится 18 декабря 2025 года, и все десять серий выйдут сразу — без деления на части, как раньше.

Париж, Рим и немного Венеции

На этот раз Эмили Купер (Лили Коллинз) начнёт новый этап — теперь она возглавляет римский офис агентства Grateau.

Часть событий развернётся в Риме, часть — в Париже, а несколько сцен снимались в Венеции. По словам создателя сериала Даррена Стара, «Эмили не покидает Францию, но её мир расширяется — и вместе с ним границы сюжета».

Кто вернётся и кого не будет

К постоянному составу присоединяются Минни Драйвер, Мишель Ларок и Брайан Гринберг. Камилль Разат, игравшая Камилль, покидает сериал, объяснив, что «история её героини подошла к естественному финалу».

Остальные любимцы зрителей остаются: Эшли Парк (Минди), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люк Бруно Гуэри и Самуэль Арнольд (Жюльен) вновь будут рядом с Эмили.

Любовные линии и новые интриги

В личной жизни героини в пятом сезоне грядут перемены. Эмили всё ещё делит чувства между шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво) и новым итальянским возлюбленным Марчелло (Эудженио Франческини).

Сам Люсьен Лавискаунт, играющий Альфи, подогрел интерес:

«Сценарий этого сезона — полное безумие. Никто не ожидал таких поворотов».

За кулисами — трагедия

Съёмки проекта завершились в августе 2025 года, проходили во Франции и Италии. Но процесс временно останавливался после внезапной смерти ассистента режиссёра в Венеции. Тем не менее команда довела проект до конца и уложилась в сроки.

«Эмили в Париже» остаётся одним из самых популярных проектов Netflix: четвёртый сезон вошёл в глобальный топ-10 и набрал почти 20 миллионов просмотров за первые четыре дня.

Теперь фанатов ждёт продолжение — с новым ритмом, новыми чувствами и, как обещает Лили Коллинз, в пятом сезоне будет «меньше хаоса, больше счастья».

