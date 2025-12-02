Меню
Netflix делал ставки на «Ведьмака», а выстрелил совсем другой фэнтези-сериал: критики считают его одним из лучших

2 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Ведьмак»

А ведь шумихи вокруг него почти не было.

Netflix давно делает ставки на крупные фэнтезийные франшизы — от «Ведьмака» до «Аватара». Но парадокс в том, что самый сильный проект сервиса за последние годы пришёл не из дорогих студий и не от громких имён. Его создатели — аниматоры, а его мир — уютная, диковатая вселенная, где драконы не только охотятся, но и… подаются к столу.

Почему «Подземелье вкусностей» обходит всех конкурентов

«Подземелье вкусностей» — адаптация манги Рёко Куи — стартовала тихо, без фанфар. Но сегодня это едва ли не лучший фэнтезийный сериал Netflix: умный, обаятельный и по-настоящему свежий. В центре истории — отряд приключенцев: воин Лаос, маг Марсилья, хитрый Чилчак и гном-кулинар Сенши.

Их цель проста и безумна: вернуть погибшую сестру Лаоса, которую проглотил дракон. Денег нет, припасов тоже — остаётся единственный способ выжить в глубинах подземелья: охотиться на монстров и… готовить их. От слизней под чесночным соусом до жареных мимиков — кухня здесь становится таким же приключением, как битвы.

Мир подземелья — как живая экосистема

Кадр из сериала «Подземелье вкусностей»

Сериал поражает именно продуманностью мира: каждая пещера, каждый монстр, каждая трава — часть большого живого механизма. Подземелье работает как экосистема, где одни твари охотятся на других, а магический ландшафт подстраивается под хищников и жертв.

Эту детализацию редко увидишь даже в блокбастерах: Netflix вкладывал миллионы в «Ведьмака», но именно в «Подземелье вкусностей» мир ощущается по-настоящему цельным и дышащим.

Лучшее адаптированное «D&D», хотя это и не D&D

«Подземелье вкусностей» — не просто фэнтези-рассказ. Это самая точная передача духа настольных ролевых игр: там, где логика мира работает, решения непросты, а победы добываются не силой меча, а смекалкой, ремеслом и сотрудничеством.

На фоне других фэнтезийных сериалов Netflix — будь то дорогой «Ведьмак» или многочисленные адаптации — «Подземелье вкусностей» выделяются тем, что показывают приключение как живую, увлекательную, человечную историю.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
