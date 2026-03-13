Непредсказуемая завязка: прочла сюжет и теперь жду с нетерпением этот сериал на замену «Первому отделу»

13 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Акула»

Даже название уже пугает.

Сериал «Первый отдел» уже показал свой пятый сезон. Теперь остается только гадать, что же будет в шестом сезоне. На днях узнала о проекте «Акула». И могу сказать, что нас ждет прекрасная замена, это долгожданный проект, который уже привлек внимание зрителей благодаря своему захватывающему сюжету и харизматичному главному герою.

Евгений Дятлов в роли Александра Кулакова, известного по прозвищу Акула, представляет собой персонажа, который балансирует на грани между добром и злом. Он — начальник УгРо, который одновременно находится по обе стороны баррикад. Герой, как и Брагин, служит в полиции и сталкивается с миром преступности. Но тут есть конфликт, который делает его образ особенно интересным, ведь он не просто злодей или герой, а человек, который пытается искупить свои ошибки и найти путь к спасению своей семьи. Это добавляет глубины и делает его характер более реалистичным.

Сериал обещает зрителям активное развитие событий. Здесь будут и погони, и перестрелки. Сюжетная линия будет держать в напряжении, заставляя следить за каждым шагом Кулакова, который пытается выжить в сложной ситуации и найти выход из безнадежного положения. Это не только история о преступлениях, но и о внутренней борьбе человека.

Помимо Евгения Дятлова, в сериале задействованы талантливые актеры, такие как Владимир Селезнев, Борис Хасанов и Алексей Гришин. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Словом, ждем. Будем надеяться, что Дятлов и любимый Питер не подкачают.

Фото: Кадр из сериала «Акула»
Камилла Булгакова
