Немцам такое стыдно было показывать: что вырезали из «17 мгновений весны» для премьеры в ГДР

«17 мгновений весны» Татьяны Лиозновой вышли на экраны в 1973 году и быстро стали одним из главных событий советского телевидения. Однако мало кто знает, что для немецкой аудитории картину пришлось немного изменить. Перед трансляцией в ГДР из фильма убрали несколько эпизодов, которые могли вызвать вопросы у местных зрителей.

Слишком много сигарет

Одним из поводов для замечаний стали многочисленные сцены с курением. Маркус Вольф, руководивший разведкой ГДР и консультировавший создателей, обратил внимание на то, что для Германии времён Третьего рейха такое количество курящих людей выглядело неправдоподобно.

В нацистской Германии существовала масштабная антитабачная кампания, поэтому сцены с сигаретами решили сократить.

Женщина в форме СС

Ещё одна претензия касалась Барбары Крайн. В сериале она носит звание унтершарфюрера СС, однако немецкая сторона указала, что женщины не занимали подобных должностей в структуре системы. Поэтому некоторые сцены с героиней пришлось скорректировать по хронометражу, чтобы она реже мелькала на экране.

Образование

Немецкие консультанты обратили внимание и на то, как в сериале показаны руководители нацистской Германии. Их не устраивало впечатление, будто верхушка режима состояла преимущественно из малообразованных людей. Многие высокопоставленные нацисты действительно имели университетское образование.

В результате отдельные реплики и эпизоды изменили или убрали. При этом основную историю и образ противника как серьёзной силы сохранили.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.