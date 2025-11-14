Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы

Восьмисезонная сага Джорджа Мартина — это не просто фэнтези с драконами и ледяными стенами. За каждой интригой и смертельным пиром в «Игре престолов» скрываются реальные события, от которых когда-то дрожала Европа.

Короли, сжигавшие города, свадьбы, заканчивавшиеся бойней, и любовь, стоившая головы — всё это уже случалось, задолго до Вестероса.

Любовь и кровь

Запретная страсть Серсеи и Джейме Ланнистеров имеет исторический корень. В XVI веке королева Англии Анна Болейн была обвинена в связи с братом Георгом. Слухи уничтожили её репутацию, а меч палача поставил точку. Спустя столетия подобные обвинения будут звучать и при других дворах Европы.

Золото как расплата

Когда Визерис Таргариен требовал у кхала Дрого обещанную «золотую корону», он не знал, что повторяет судьбу древнего римлянина. Полководец Красс, одержимый жаждой богатства, погиб от расплавленного золота, вылитого в глотку врагами. Символичная смерть — от того, чему поклонялся.

Свадьба, после которой никто не выжил

«Красная свадьба» потрясла зрителей, но её сценарий был списан из шотландской истории. В 1440 году юный король Джеймс II устроил пир для клана Дугласов — а затем приказал их казнить. Спустя два века подобная бойня повторилась в Гленко, когда спящих хозяев вырезали их же гости.

Война Алой и Белой розы

Противостояние Старков и Ланнистеров — отражение английской войны между Йорками и Ланкастерами. Те же гербы, те же предательства, те же родственные драмы. Из этой кровавой войны вышли Тюдоры — королевская династия, на которой Мартин строил весь Вестерос, пишет автор Дзен-канала ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ

Стена, что делит мир

Ледяная стена, отделяющая живых от мертвецов, вдохновлена реальным сооружением — Адриановым валом. Римляне возвели его во II веке, чтобы отгородиться от северных варваров. Мартин увидел в нём символ границы между порядком и хаосом — тем, что в его мире всегда тоньше, чем кажется.

История «Игры престолов» — не вымысел. Это хроника человеческих слабостей, лишь замаскированная под фэнтези. Мартин всего лишь напомнил: история всегда жадно повторяет саму себя, только драконы у неё теперь другие.

