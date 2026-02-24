Меню
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

24 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Декораторы и художники трудились изо всех сил.

Главной кинопремьерой февраля стала новая работа Сарика Андреасяна — фэнтези «Сказка о царе Салтане», вольная экранизация пушкинского произведения. Картину уже успели раскритиковать за чрезмерное использование нейросетей, из‑за чего картинка на экране выглядит неестественно.

Однако локации для фильма были подобраны почти реальные, не нарисованные ИИ. Команда долго искала остров Буян, но затем отчаялась и приступила к его самостоятельному возведению.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Съёмки картины растянулись без малого на год и разбились на несколько отдельных этапов. Сначала отправились на юг — черноморское побережье под Геленджиком блестяще изобразило бескрайний океан, по которому плывёт та самая бочка с Аннушкой и князем Гвидоном.

Дальше съёмочная группа отправилась в Подмосковье, где на территории почти в три тысячи квадратов бригада из сотни мастеров собственноручно возвела легендарный остров Буян. Каждую башенку, каждый резной мостик и расписной домик собирали по кирпичику, чтобы передать ту самую сказочную атмосферу, которую Пушкин создал словами.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Финал работ перенесли в огромный павильон Новой Москвы — там воссоздали роскошные покои царя Салтана и причал, к которому пристают корабли. Чтобы зрители сразу чувствовали разницу между двумя мирами, постановщики продумали для каждого свою цветовую гамму.

Царство Салтана получилось тёплым, тяжёлым и почти осязаемым — золото, багрянец, охра, отсылающие к старинным русским соборам. А владения Гвидона и Царевны‑Лебеди, наоборот, заиграли холодными оттенками серебра.

Фото: Кадры из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
