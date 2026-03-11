Меню
Киноафиша Статьи Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом

11 марта 2026 21:02
Кадры из сериалов «И всюду тлеют пожары», «Линкольн Райм: Собиратель костей», «Центральный Багдад»

Сериалы, достойные просмотра.

Хороших и достойных сериалов на самом деле не так много. Сейчас «Первый отдел» бьет все возможные рекорды, но, помимо него, есть и другие проекты, которые вы могли пропустить. Они захватывают своим сюжетом и актерской игрой. Итак, поехали.

«И всюду тлеют пожары» — это история с участием Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон, которые сыграли кардинально разные роли. Одна из героинь обладает всем, о чем можно мечтать, в то время как у другой есть только ребенок.

Конфликт между матерями накаляет обстановку, и дети этих женщин оказываются вовлеченными в их противостояние. По мнению зрителей, этот сериал стал одним из лучших последних лет, что подтверждается высокими оценками на различных платформах. В нем всего 8 серий, о оценка Кинопоиска в 7 баллов говорит сама за себя.

«И всюду тлеют пожары»

«Линкольн Райм: Собиратель костей» также заслуживает внимания благодаря своему высокому зрительскому рейтингу. Сюжет сосредоточен на детективе Линкольне Райме, который, став парализованным из-за полученных травм, не сдается. Он продолжает раскрывать преступления, полагаясь на своего напарника, детектива-новичка Амелию. Есть предыстория с Анджелиной Джоли под названием «Власть страха». Посмотреть стоит, если нравятся осторосюжетные детективы. В сериале всего 10 серий и смотрятся они на одном дыхании.

«Линкольн Райм: Собиратель костей»

«Центральный Багдад» предлагает взглянуть на мировые события начала 2000-х через призму истории главного героя, который потерял почти всех членов своей семьи, включая сына и дочь. У него остались только дочери, которых он должен спасти. Ему предлагают шанс спасти своих детей, если он выполнит несколько условий. Сериал получил высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.

«Центральный Багдад»
Фото: Кадры из сериалов «И всюду тлеют пожары», «Линкольн Райм: Собиратель костей», «Центральный Багдад»
Камилла Булгакова
