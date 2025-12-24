Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году

Многие из них ждут уже очень долго.

2026-й обещает стать годом, когда телевидение окончательно оправится от всех пауз, переносов и забастовок — и начнёт стрелять тяжёлой артиллерией. Нас ждут возвращения культовых вселенных, амбициозные спин-оффы и редкие случаи, когда оригинальные идеи выглядят не менее соблазнительно, чем продолжения. Из длинного списка мы выбрали десять проектов, вокруг которых разговоры будут идти весь год — и не без причин.

«Рыцарь Семи Королевств» (HBO)

Самый ожидаемый визит обратно в Вестерос — и, пожалуй, самый человечный. История Дунка и Эгга заметно легче и теплее, чем «Игра престолов», но в этом и её сила: здесь меньше интриг ради шока и больше приключений, дороги и живых характеров. HBO явно делает ставку на долгоиграющую франшизу — сериал уже продлён на второй сезон.

«Заветы» (Hulu)

Продолжение «Рассказа служанки» выглядит не как паразитирование на успехе, а как логичное развитие мира. В центре — новое поколение женщин и всё та же пугающе сложная тётя Лидия, чья трансформация обещает стать эмоциональным ядром сериала. Если оригинал был криком, то «Заветы» выглядят как холодный, выверенный приговор.

«Бегущий по лезвию 2099» (Prime Video)

Редкий пример франшизы, которая не боится тишины и медленного темпа. Сериал «Бегущий по лезвию 2099» продолжает философскую линию фильмов, размышляя о смертности, идентичности и цене человеческого опыта в мире репликантов. Мишель Йео и Хантер Шафер — дуэт, ради которого уже стоит включить первую серию.

«Американская история любви» (FX)

Райан Мёрфи снова берётся за реальных людей — и это всегда риск, но и потенциальный триумф. История Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт обещает быть не столько глянцевой хроникой, сколько трагедией под микроскопом. Если Мёрфи удержит баланс между стилем и смыслом, получится одна из его самых сильных работ.

«Ранчо Даттонов» (Paramount+)

Фанаты «Йеллоустоуна» получат то, чего хотели больше всего: Бет и Рип — без лишних отвлечений. Это сериал про упрямство, верность и выживание в мире, где эмоции опаснее пуль. Судя по касту и направлению, проект метит не в эпизодический успех, а в новое долгое дыхание вселенной.

«Хрустальное озеро» (Peacock)

Приквел «Пятницы, 13-го» делает ставку не только на кровь, но и на тревогу. История Памелы и юного Джейсона Вурхизов обещает психологический хоррор с медленным нарастанием ужаса. Если авторам удастся удержаться от банального слэшера, это может стать неожиданным открытием года.

«Большие ошибки» (Netflix)

Первый сериал Дэна Леви после «Бухты Шитта» — уже событие. История двух братьев, случайно втянутых в криминал, выглядит как комедия с нервом и тёплой иронией, за которую Леви и любят. В паре с Рэйчел Сеннотт это обещает быть остроумно и болезненно смешно.

DTF «Сент-Луис» (HBO)

Мрачная комедия о взрослом кризисе, изменах и последствиях, которые заходят слишком далеко. Джейсон Бейтман и Дэвид Харбор в одном проекте — уже тревожный сигнал в хорошем смысле. HBO явно делает ставку на сложные эмоции и неудобные вопросы, а не на лёгкий просмотр.

«Человек-паук: Нуар» (MGM+)

Николас Кейдж, чёрно-белый Нью-Йорк 1930-х и супергерой, уставший от собственной легенды. Это выглядит как редкий случай, когда комикс-адаптация сознательно уходит от мейнстрима и выбирает стиль, тень и меланхолию. Проект для тех, кто хочет от Marvel чего-то совсем другого.

«Квест Вижна» (Disney+)

Продолжение линии «ВандаВижн» обещает быть более философским и менее игривым. В центре — Вижн, пытающийся собрать себя по кусочкам, и возвращение Альтрона в исполнении Джеймса Спейдера. Если сериал «Квест Вижна» действительно будет выглядеть как «восемь отдельных фильмов», Disney+ получит один из своих самых смелых проектов.

2026 год выглядит так, будто телевизор снова становится местом больших историй, а не просто фоном. И судя по этим проектам, выбирать придётся не из «хоть чего-нибудь», а из действительно сильных претендентов на внимание.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.