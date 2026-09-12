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Киноафиша Статьи Не только «Остаться в живых»: 3 сериала про выживание на острове, от которых сложно оторваться

Не только «Остаться в живых»: 3 сериала про выживание на острове, от которых сложно оторваться

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Остаться в живых»

Фанатам культового проекта точно понравятся.

После «Остаться в живых» тема людей, оказавшихся вдали от цивилизации, никуда не исчезла. Но среди похожих историй есть проекты, которые делают ставку не только на борьбу с природой, но и на психологию, тайны и человеческие конфликты.

«Шершни» — когда опаснее становится не остров

Самолёт с женской футбольной командой терпит крушение, и подростки оказываются посреди дикой природы без возможности быстро вернуться домой. Сначала герои надеются на спасение и пытаются сохранить привычный порядок.

Но холод, голод и нехватка ресурсов постепенно меняют отношения внутри группы. Девушки начинают делиться на враждующие лагеря, устанавливать собственные правила и делать вещи, о которых раньше даже подумать не могли.

И самое страшное здесь — не дикая природа, а то, во что сами герои способны превратиться. IMDb — 7,7.

«Дикарки» — на острове явно что-то не так

«Дикарки»

Группа девушек из совершенно разных социальных кругов оказывается на необитаемом острове. Им приходится учиться добывать еду, искать безопасное место и одновременно уживаться друг с другом.

Но постепенно становится понятно, что в этой истории слишком много странностей. У каждой девушки есть свои тайны, а само появление героинь на острове может оказаться далеко не случайностью.

За выживанием здесь интересно наблюдать именно из-за загадки: чем больше узнаёшь о персонажах, тем сильнее хочется понять, что на самом деле произошло. IMDb — 7,3.

«Пропавшая девятка» — кто выжил и что произошло?

Частный самолёт с девятью участниками развлекательного проекта терпит крушение у побережья затерянного острова. Выжившим приходится самостоятельно добывать воду и еду, искать укрытие и приспосабливаться к новым условиям.

Но спустя четыре месяца находят только одну девушку. Она истощена и не помнит, что произошло после катастрофы. Теперь следователям предстоит восстановить события, а зрителям — вместе с ними выяснить, что случилось с остальными. Рейтинг у «Пропавшей девятки» IMDb — 6,9.

Три сериала предлагают совершенно разный взгляд на одну тему: выживание — это не только вопрос еды, воды и укрытия. Иногда главная опасность находится рядом с тобой.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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