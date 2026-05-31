Не только одинаковые декорации и вайб: что общего у «Матрицы» и «Темного города», который вообще-то вышел годом ранее

Вот как два фильма разделили одну вселенную (и даже одни лестницы с крышами).

Когда «Матрица» вышла в 1999 году, мир восхищённо затаил дыхание: впервые зрителю показали, что реальность может быть искусственной.

Но за год до Нео, Морфеуса и знаменитой красной таблетки на экранах уже существовал другой мир — мрачный, без солнца, где чужие существа переписывали память людей. Его называли «Тёмный город». Совпадение или скрытый прообраз «Матрицы»? И что связывает эти два фильма?

Мир, где ночь никогда не кончается

Режиссёр Алекс Пройас снял «Тёмный город» в 1998 году — фантастический триллер о человеке, проснувшемся без памяти в городе вечной ночи. Здесь незнакомцы останавливают время и перестраивают улицы, экспериментируя над людьми. Главный герой Джон Мёрдок пытается вырваться из ловушки и узнать, кто он.

Картина провалилась в прокате, но критики восторгались визуальной мощью и философией. Роджер Эберт называл её «самым атмосферным фильмом десятилетия», а декорации — данью немецкому экспрессионизму и «Бегущему по лезвию».

Когда «Матрица» унаследовала город

Не только идеи, но и часть декораций «Тёмного города» достались «Матрице». Обе картины снимались в Австралии, и студийные павильоны — крыши, лестницы, мозаичные полы — просто передали команде Вачовски.

Сами режиссёры отрицали влияние фильма Пройаса, но параллели видны невооружённым глазом: герой, осознавший подделку реальности, невидимые правители, пробуждение — то, что позднее стало сердцем «Матрицы».

Пробуждение до Нео

«Тёмный город» не стал хитом, но именно он первым заставил зрителей задуматься: а вдруг весь наш мир — лишь чей-то эксперимент? Пройас показал не борьбу с машинами, а битву за память и индивидуальность.

Так что до того, как Нео выбрал красную таблетку, Джон Мёрдок уже сделал свой выбор — просто его восход солнца случился на год раньше.