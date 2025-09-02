Меню
Не только Netflix рулит: мелодрама «Любовь по найму» на YouTube собрала уже 24 000 000 просмотров и ее есть за что хвалить

2 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Любовь по найму»

Там всего лишь 4 эпизода, так что можно посмотреть залпом.

Стриминговые сервисы сегодня диктуют тренды, но мелодрамы на YouTube продолжают собирать миллионы просмотров. Четырёхсерийный мини-сериал «Любовь по найму» — тому яркое доказательство. За историю о стюардессе Жене уже следили более 24 миллионов человек, и интерес только растёт.

История, близкая каждому

Главная героиня Женя (Наталья Бергер) работает стюардессой, но в один день теряет и работу, и семью: её увольняют, а дома она застаёт мужа с другой. В поисках выхода Женя неожиданно встречает бывшего пассажира Антона (Артём Карасев), который предлагает ей работу няней для своего сына Коли.

Постепенно героиня находит общий язык с мальчиком, но вскоре ситуация приобретает новый оборот: Антон просит её притвориться его невестой. В этом и кроется главная интрига сериала — где заканчивается игра и начинается настоящая привязанность.

Зрители в восторге

В комментариях к сериалу зрители не скупятся на эмоции:

«Это милое, доброе кино. Главная героиня получилась лучезарная, светлая — недаром замкнутый в себе мальчонка так быстро нашёл с ней общий язык. Никакой пошлятины, пропаганда вечных ценностей. Мини-сериалы на России-1 в некотором смысле и поучительны — не делай никому зла, потому что оно к тебе вернётся. Это сейчас особенно актуально, в современном обществе».

Другие отмечают игру актёров и харизму героев:

«Очень приятный фильм! Актёры прекрасные — Смирнитский, мальчик замечательно играет! А Романова — просто красавица, хоть и играет такую стерву!»

«Любовь по найму» — пример того, что тёплые, душевные истории всё ещё востребованы. Даже в эпоху стримингов их выбирают миллионы, а 24 миллиона просмотров на YouTube — лучшее подтверждение.

Фото: Кадр из сериала «Любовь по найму»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
