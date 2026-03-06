Не только ледяное копье Короля Ночи: 5 самых надежных способов убить дракона в «Игре престолов»

Даже самые грозные создания мира Джорджа Мартина не были бессмертны.

Во вселенной «Игры престолов» драконы долго считались абсолютным оружием. Благодаря им Дом Таргариенов покорил Вестерос и удерживал власть столетиями.

Но история показывает: даже такие существа можно было победить. Причём самыми разными способами — от хитрости и заговоров до прямых воздушных битв.

Единственный дракон, умерший естественно

За всю историю Вестероса известен лишь один дракон, который умер от старости — Балерион Чёрный Ужас.

Это был легендарный дракон Эйгона I, участвовавший в завоевании Вестероса. Он прожил больше двухсот лет и вырос до гигантских размеров. К концу жизни Балерион уже почти не мог летать и умер задолго до начала событий основного сюжета.

Отравление и теория заговора

После Танца Драконов драконы почти исчезли. Последний из них родился слабым и быстро умер.

Однако существует теория, что это была не случайность. Некоторые фанаты считают, что мейстеры могли отравлять драконов, чтобы избавиться от магии и ослабить Таргариенов. В мире, где нет драконов, именно мейстеры становятся главными советниками правителей.

Драконы против драконов

Самый распространённый способ гибели драконов — сражения друг с другом. Особенно это стало заметно во время гражданской войны Таргариенов, известной как Танец Драконов.

В этих битвах драконы уничтожали друг друга десятками. Многие из них погибли в жестоких воздушных схватках, когда в бою сходились сразу несколько всадников.

Скорпионы — оружие против огня

Одним из немногих человеческих оружий, способных пробить драконью чешую, были скорпионы — огромные баллисты.

В истории Вестероса именно таким оружием был убит дракон Мераксес. В сериале похожий момент происходит, когда во время морской атаки железнорожденные сбивают одного из драконов Дейенерис.

Когда дракона побеждает толпа

В книге «Пламя и кровь» описан один из самых жестоких эпизодов: штурм Драконьего Логова.

Разъярённая толпа ворвалась внутрь и убила сразу несколько молодых драконов. Люди атаковали их топорами, копьями и камнями. Это стало редким случаем, когда обычные люди смогли уничтожить таких существ.

Ледяное копьё Короля Ночи

Самый необычный способ показан в финальных сезонах сериала. Король Ночи кидает ледяное копьё и убивает дракона Визериона.

Позже его тело поднимают из воды, и он возвращается уже как дракон-нежить. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых в сериале и показал, что даже драконы уязвимы перед древней магией Севера.