Не только Казанова: обожаю Хабарова в трех других сериалах — все-таки он гениальный актер

На экраны выходит третий сезон из киновселенной Казанова с Антоном Хабаровым. Однако актеру не привыкать играть красавцев-мужчин, к ногам которых падают женщины. Мне с этим актером нравятся еще три сериала.

Это семейная сага о любви и верности, действие которой разворачивается в Сибири в послевоенные годы.

Главная героиня, Настя, на протяжении семи лет ждёт с фронта возвращения своего мужа, однако в её судьбу вмешивается новый председатель райкома Игорь Галицкий. Сюжет строится вокруг зарождения между ними сложных отношений, которые подвергаются испытаниям как внешними обстоятельствами, так и внутренними сомнениями персонажей. Хабаров исполнил роль Галицкого. Этот именно тот мужчина, о котором грезят миллионы женщин — умный, красивый и безумно преданный жене и детям, в том числе пасынку.

Это криминальная драма, в центре сюжета которой секретная операция ГПУ в Одессе 1922 года. Сотрудница Маруся Климова внедряется в банду. Ей нужно найти главаря по кличке «Бриллиант». Юная шпионка постепенно завоевывая авторитет, но попадает в любовные и опасные интриги. Актер исполнил роль вора в законе Кости «Бриллианта». Для меня это один из самых чувственных дуэтов в кино. Хабарову и Марии Луговой удалось передать невероятную химию. Герой настолько хорош, что ради любви к нему Маруся решает уехать из СССР.

Это российская мелодрама. В центре ее сюжета сложная жизнь четырех подруг (Катя, Тамара, Светлана, Женя). Они ищут счастье в любви, карьере и семье. В центре сюжета — запутанные личные отношения, измены, взаимная поддержка, скрываемые тайны и поиски собственного пути.

История показывает, как эти темы переплетаются в жизнях героинь, заставляя их меняться и принимать трудные решения. Проект представляет собой адаптацию британского сериала «Любовницы». Хабаров сыграл роль Стаса. Это один из ключевых мужских персонажей. Он влюблен в свою коллегу Светлану и готов на все, хотя у нее есть муж.