Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути

17 марта 2026 11:21
Кадры из сериалов «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью», «Французская революция», «Солдаты-зомби»

На любой вкус и цвет, как говорится.

Кажется, про зомби уже сняли всё. Шерифы, лаборатории, вирусы, конец света. Но за пределами «Ходячих мертвецов» и корейских хитов спрятались проекты, которые легко пропустить. А зря.

Революция, реалити и зомби-спецназ

Французская «Французская революция» (2020, 1 сезон, 8 серий) переносит эпидемию в XVIII век. Голубая кровь, бессмертные аристократы и доктор Гильотен — историческая драма внезапно превращается в мрачный хоррор с политическим подтекстом. Второго сезона так и не случилось, и это ощущается.

Бразильская «Зомби-реальность» (2020, 1 сезон, 10 серий) начинает как сатира на реалити-шоу, а к середине безжалостно «вычищает» половину состава. Это ремейк британского проекта 2000-х, но с латиноамериканским темпераментом и неожиданными поворотами.

Мексиканские «Солдаты-зомби» (2021, 1 сезон, 8 серий) сначала выглядят как криминальная драма о побеге наркобарона, а потом включают режим безумия с заражённым спецназом. Жанровый сдвиг резкий, но именно этим и цепляет.

Школьный ад и апокалипсис как шанс

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» (2022, 1 сезон, 12 серий) разворачивается в обычной школе. Вирус вырывается из лаборатории, и подростки оказываются запертыми внутри. Это не только про зомби, но и про страх, агрессию и выбор, пишет «Снеговик с гармошкой».

Японский «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью» (2023, 1 сезон, 12 серий) меняет тональность. Герой радуется концу света, потому что больше не обязан жить в офисе. Абсурд, драйв и чёрный юмор работают неожиданно хорошо.

Если кажется, что жанр давно умер, попробуйте один из этих сериалов. Иногда зомби оживляют не только экран, но и интерес к истории.

Фото: Кадры из сериалов «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью», «Французская революция», «Солдаты-зомби»
Екатерина Адамова
