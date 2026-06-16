Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной

Если вы уже посмотрели все июньские новинки и думаете, что до июля смотреть будет нечего, у меня хорошие новости. Вторая половина месяца приготовила сразу несколько громких премьер, которые точно будут обсуждать все лето. И если один сериал возвращается с драконами и гражданской войной, то другой готовится красиво попрощаться со зрителями после пяти сезонов.

Дом Дракона — 21 июня

Пожалуй, это самая ожидаемая премьера месяца. После событий второго сезона война между Черными и Зелеными выходит на новый уровень. И если раньше герои еще пытались договариваться, то теперь пришло время драконов, крови и больших сражений.

Создатели уже подтвердили, что зрителей ждет знаменитая Битва при Глотке — одно из самых масштабных событий Танца драконов. Поклонники книг Джорджа Мартина ждали эту битву несколько лет.

Честно говоря, именно третий сезон «Дома дракона» может стать для сериала определяющим. После неоднозначной реакции на некоторые сюжетные решения второго сезона шоу нужно доказать, что оно способно выйти из тени «Игры престолов».

Я найду тебя — 18 июня

Если вы любите напряженные детективы, советую обратить внимание на этот сериал. В основу лег роман Харлана Кобена — автора, который давно превратился в настоящую фабрику качественных триллеров для Netflix и других платформ.

Главный герой Дэвид Бэрроуз отбывает наказание за убийство собственного сына. Вот только однажды он получает информацию, что ребенок может быть жив. После этого начинается расследование, которое способно перевернуть всю его жизнь.

Медведь — 25 июня

А вот эта премьера вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, очень хочется увидеть, чем закончится история Карми и его команды. С другой — грустно осознавать, что пятый сезон станет для сериала последним.

За несколько лет «Медведь» превратился из камерной истории о маленьком ресторанчике в одну из лучших драм современного телевидения. Причем без драконов, супергероев и спасения мира.

В финальном сезоне героям предстоит бороться за будущее ресторана и попытаться получить заветную звезду Michelin. А зрителям — попрощаться с персонажами, которые давно стали родными.