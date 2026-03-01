Меню
Киноафиша Статьи Не только долгожданный 2 сезон «Черного солнца»: 3 российских сериала, которые выйдут в начале марта 2026 года

1 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Черное солнце»

Зрителям будет из чего выбрать.

Весна приходит не только с теплом, но и с новыми историями на экране — от детектива до комедии и мелодрамы. Давайте узнаем, какие российские сериалы выйдут в начале марта 2026 года.

«Черное солнце – 2» / 1 марта

Второй сезон детектива «Черное солнце» возвращает Жука в Следственный комитет. На этот раз ему предстоит разобраться с гибелью мужчины, случайно выловленного рыбаками в Финском заливе. Но всё меняется, когда арестовывают его друга Чагина. Сериал по-прежнему динамичный, современный, с качественной операторской работой.

«Мотай!» / 2 марта

Кадр из сериала «Мотай!»

ТНТ подарил нам «Мотай!» — перезапуск «Камера! Мотор!». Главный герой, режиссер Матвей Селюжицкий, теперь работает с заключенными, переснимая голливудские блокбастеры. Сюжет одновременно смешной и абсурдный: как угодить начальнику колонии и при этом остаться самим собой? Константин Крюков, Дмитрий Колчин и Кристина Кучеренко делают проект живым и забавным.

«Гордость» / 5 марта

Мелодрама «Гордость» на Wink — идеальный мартовский вариант для тех, кто любит романтику. Алана, повар-стажер, возвращается домой, чтобы выйти замуж по плану отца, но придумывает хитрый ход и берет с собой парня, который точно не понравится родителям. В ролях Алана Чочиева, Алексей Онежен и Сослан Фидаров.

Мартовские премьеры доказывают: российские сериалы умеют удивлять. Здесь есть место и драме, и юмору, и романтике — выбирайте, что ближе вашему настроению, и наслаждайтесь новыми историями.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
