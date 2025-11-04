Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года

Зрителям есть, из чего выбрать для уютного вечера с чашкой чая.

Ноябрь — месяц, когда хочется укутаться в плед, заварить чай и наконец досмотреть всё, что откладывали. А тут ещё премьеры и возвращения, одно другого интереснее. Нефтяные драмы, неоновые комедии, байки про стариков-детективов и подростков, сражающихся с тварями из другого измерения — ноябрь обещает быть насыщенным.

Вот четыре сериала, ради которых точно стоит остаться дома.

«Лэндмен» (Paramount+) / 16 ноября

Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан снова отправляет нас на Дикий Запад — только теперь в сердце Техаса, где нефть пахнет деньгами и кровью. Билли Боб Торнтон в «Лэндмене» играет руководителя буровой компании, втянутого в смертельный инцидент и конфликт с картелем. Это не просто драма о бизнесе, а современный техасский вестерн: напряжённый, пыльный и пахнущий дизелем.

«Палм-Рояль» (Apple TV+) / 12 ноября

Пожалуй, самый роскошный сериал осени. Кристен Уиг в роли женщины, мечтающей попасть в высшее общество Флориды 60-х. В этом фламинго-розовом аду снобизма и шампанского она лезет из кожи вон, чтобы доказать, что ничем не хуже остальных.

«Очень странные дела» (Netflix) / 26 ноября

Финальный сезон, которого ждали почти три года. Хокинс возвращается, а вместе с ним — монстры, электрические гитары и ностальгия по 80-м. Дети уже давно выросли, но Перевернутый мир, похоже, только набрал сил. Создатели обещают эпос в духе Спилберга и Стивена Кинга — с эмоциями, адреналином и ощущением конца эпохи.

«Человек внутри» (Netflix) / 20 ноября

Тед Дэнсон, легенда ситкомов, возвращается в комедийном детективе про частного сыщика, который внедряется в дом престарелых под прикрытием. Казалось бы, безобидная миссия — найти украденное ожерелье. Но впереди его ждут ворчливые старики, тайные романы и кражи, о которых лучше не знать.

Итог

Ноябрь — месяц контрастов: Техас и Флорида, хоррор и комедия, богатые и смертельно усталые. Но именно в этом и прелесть телевизионной осени — каждый найдёт свою историю, будь то борьба с чудовищами или с собственной бюрократией.

