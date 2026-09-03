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Киноафиша Статьи Не только 2 сезон «Джентльменов» Гая Ричи: 3 зарубежных сериала, которые точно стоит включить в сентябре

Не только 2 сезон «Джентльменов» Гая Ричи: 3 зарубежных сериала, которые точно стоит включить в сентябре

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Джентльмены», «Американская история ужасов»

Некоторые новинки зрители ждали долго.

Сентябрь обещает быть насыщенным: возвращаются знакомые герои, появляются новые истории, а некоторые проекты и вовсе готовы удивить неожиданным продолжением. Я выбрала три зарубежных сериала, мимо которых точно не стоит проходить.

«Джентльмены» — Гай Ричи снова в деле

Премьера второго сезона намечена на 3 сентября. Эдди и Сьюзи возвращаются и продолжают расширять криминальную империю Бобби Гласса.

Но теперь привычной английской провинции станет мало. По словам Гая Ричи, география истории заметно расширится: герои отправятся к итальянским озёрам, где их ждут новые проблемы и борьба за нестабильный бизнес.

После первого сезона особенно интересно посмотреть, удастся ли создателям сохранить тот самый фирменный коктейль из криминала, юмора и стильных разборок.

«Очень странные дела: Истории из 85-го» — снова в Хоукинсе

«Очень странные дела: Истории из 85-го»

17 сентября выходит второй сезон спин-оффа знаменитой вселенной «Очень странных дел».

События продолжатся после первого сезона, а сама история расположится между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Главным героям снова придётся столкнуться с новой сверхъестественной угрозой, которая появляется в Хоукинсе.

Для поклонников оригинала это отличный повод снова ненадолго вернуться в атмосферу 80-х и вспомнить, за что мы вообще так полюбили этот мир.

«Американская история ужасов» — большой эксперимент Райана Мёрфи

24 сентября стартует 13-й сезон «Американской истории ужасов», и создатели решили устроить настоящий подарок фанатам.

По задумке, новый сезон станет масштабным кроссовером с элементами прошлых историй. Изначальную концепцию продолжения третьего сезона изменили, поэтому зрителей ждёт микс знакомых сюжетов и персонажей. В сезоне заявлено 13 эпизодов, а Сара Полсон и Эван Питерс исполнят сразу несколько ролей.

Вот уж где сентябрь может оказаться особенно страшным.

А я бы начала именно с «Джентльменов», а уже потом отправилась в Хоукинс и мир «Американской истории ужасов». У каждого из этих сериалов совершенно разное настроение, но пропустить их этой осенью точно жалко.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Джентльмены», «Американская история ужасов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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