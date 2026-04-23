Киноафиша Статьи В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему

В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему

23 апреля 2026 19:00
Персонаж любим многими, но не все знакомы с ним настолько близко. 

Экранизация «Игры престолов» взяла за основу цикл Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». В центре сюжета на экране оказались Дейенерис Таргариен как символ огня и Джон Сноу как символ льда. По рождению Джон — Таргариен, но по духу и воспитанию он северянин и сын Неда Старка. Телевизионная версия героя заметно отличается от книжного образа. Ниже — главные отличия.

Сколько лет

Ведущая перемена — это возраст персонажа. В книгах Джон начинает историю четырнадцатилетним. В сериале он выглядит старше — примерно семнадцать лет в первом сезоне. Такое решение продиктовано практическими причинами: проще подбирать актёров постарше, меньше ограничений при съёмках и легче показывать тёмные, тяжёлые сцены.

Не такой серьезный

Ещё одно отличие касается чувства юмора. Книжный Джон обладал сухим, едким сарказмом и умел словом поставить на место противника. В одном эпизоде на тренировочном дворе он иронично указал рекруту, что товарищи прекрасно умели позориться и до его появления. В сериале этот аспект сглажен. Экранный Сноу редко шутит и почти не улыбается. Из‑за этого многим зрителям он показался менее живым.

Бешеный нрав

Характер героя также изменён. В шоу Джон чаще демонстрирует выдержку и самообладание. Исключение — «Битва бастардов», где он теряет контроль и яростно нападает на Рамси Болтона. В книгах же его вспыльчивость встречается чаще. Там он может действовать импульсивно и в одном эпизоде едва не забил до смерти сослуживца в Чёрном замке.

Наследие Роба

Ещё одно значимое отличие связано с судьбой наследия Робба Старка. В романе незадолго до Красной свадьбы Робб составил завещание и назвал в нём Джона своим преемником в случае гибели. Этот документ мог снять клеймо бастарда и сделать Сноу законным хозяином Винтерфелла. На экране этот политический ход почти не показали, и несколько важных нюансов из предыстории оказались вне телеверсии.

Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
