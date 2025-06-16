Сначала — «Стокгольмский реквием», потом — «Заложник»: два сильных сериала-детектива из Швеции, которые вы могли пропустить

Если вы давно искали что-то в духе «Моста» или «Убийства», но чтобы не слишком заезженное — познакомьтесь с Фредрикой Бергман. Она не бегает с пистолетом, не устраивает драмы на пустом месте и вообще начинала как скрипачка. А теперь — следователь по особо тяжким делам.

Скандинавская холодная сдержанность, хорошо написанные преступления и тот редкий случай, когда герои не раздражают, а вызывают симпатию.

«Стокгольмский реквием», 2018

Бывшая музыкантша с поломанной рукой попадает в полицейский отдел — и сразу в гущу расследований. Её не очень ждут, не особенно слушают, но Фредрика упряма. И каждое дело раскрывает не просто уликами, а интуицией, связями, вниманием к людям.

Сериал идёт неспешно, но в нём много напряжения: исчезновения детей, убийства с символикой, трагедии, за которыми стоят человеческие драмы. В каждом эпизоде своя история, но общая арка тянется — и вы всё больше проникаетесь к этим людям.

10 серий.

«Заложник», 2023

Прошло несколько лет. Фредрика уже работает в Министерстве юстиции, когда на её глазах начинается кризис: угон самолёта, заложники, угроза взрыва. Всё связано с таинственным профессором, которого задержали в Швеции. Сценарий выстроен как напряжённый триллер. Не понятно, кто говорит правду и что на самом деле нужно террористам.

Фредрика объединяется со своим старым начальником — и бывшим напарником — Алексом Рехтом. Вновь в центре — не столько политика, сколько люди.

6 серий, тот же актёрский состав, всё ещё отлично снято. И можно смотреть отдельно — как самостоятельную историю.

