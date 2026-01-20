Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не сериалы и не «Склиф»: 3 российских фильма о врачах, которые высоко оценили зрители — за №3 спасибо Булгакову

Не сериалы и не «Склиф»: 3 российских фильма о врачах, которые высоко оценили зрители — за №3 спасибо Булгакову

20 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Доктор Лиза», «Аритмия», «Морфий»

Это жёсткие истории о выборе, ответственности и цене профессии.

Тема врачей в российском кино чаще ассоциируется с сериалами, но есть и отличные полнометражные фильмы, где профессия становится основой для сильной драмы.

В этих работах нет привычных телевизионных ходов и упрощённых конфликтов — только конкретные ситуации и люди, которым приходится принимать решения здесь и сейчас.

«Доктор Лиза»

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,3.

Фильм показывает один день из жизни Елизаветы Глинки — врача и благотворителя, для которой помощь другим не выключается ни вечером, ни в праздники.

Сюжет движется от эпизода к эпизоду: вокзал, больница, разговоры с полицией, поиск лекарств. Личная жизнь здесь всё время отступает на второй план, а напряжение рождается из простого вопроса — где проходит граница между долгом и возможностью жить для себя.

«Доктор Лиза»

«Аритмия»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8.

История врача скорой помощи, полностью погружённого в работу. Его брак трещит по швам, а в системе появляются новые правила и начальники, для которых важнее отчёты, чем люди.

Фильм подробно показывает рабочие смены, вызовы и разговоры с пациентами, где каждая ситуация — проверка на прочность и профессиональную честность.

«Аритмия»

«Морфий»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2.

Молодой врач приезжает работать в уездную больницу и, спасая пациента, впервые делает себе укол сильного обезболивающего.

Уверенность в собственной рациональности быстро исчезает, а медицинская практика превращается в борьбу с зависимостью. Картина последовательно показывает, как врачебные знания не спасают от личного краха.

«Морфий»

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из фильма «Доктор Лиза», «Аритмия», «Морфий»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) Читать дальше 20 января 2026
В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) Читать дальше 20 января 2026
«Я не смогла поставить на паузу»: 5 сериалов, которые если включишь, то пропадаешь минимум на вечер «Я не смогла поставить на паузу»: 5 сериалов, которые если включишь, то пропадаешь минимум на вечер Читать дальше 20 января 2026
Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Читать дальше 20 января 2026
Конь Юлий и еще 3 крутых скакуна из кино: собрали ленты, с которых точно стоит начать год Лошади Конь Юлий и еще 3 крутых скакуна из кино: собрали ленты, с которых точно стоит начать год Лошади Читать дальше 19 января 2026
Скрасьте ожидание третьей «Дюны» в компании этих 5 прекрасных фильмов: не хуже работы Вильнева Скрасьте ожидание третьей «Дюны» в компании этих 5 прекрасных фильмов: не хуже работы Вильнева Читать дальше 18 января 2026
Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Читать дальше 18 января 2026
У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон Читать дальше 17 января 2026
С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше