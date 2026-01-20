Не сериалы и не «Склиф»: 3 российских фильма о врачах, которые высоко оценили зрители — за №3 спасибо Булгакову

Это жёсткие истории о выборе, ответственности и цене профессии.

Тема врачей в российском кино чаще ассоциируется с сериалами, но есть и отличные полнометражные фильмы, где профессия становится основой для сильной драмы.

В этих работах нет привычных телевизионных ходов и упрощённых конфликтов — только конкретные ситуации и люди, которым приходится принимать решения здесь и сейчас.

«Доктор Лиза»

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,3.

Фильм показывает один день из жизни Елизаветы Глинки — врача и благотворителя, для которой помощь другим не выключается ни вечером, ни в праздники.

Сюжет движется от эпизода к эпизоду: вокзал, больница, разговоры с полицией, поиск лекарств. Личная жизнь здесь всё время отступает на второй план, а напряжение рождается из простого вопроса — где проходит граница между долгом и возможностью жить для себя.

«Аритмия»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8.

История врача скорой помощи, полностью погружённого в работу. Его брак трещит по швам, а в системе появляются новые правила и начальники, для которых важнее отчёты, чем люди.

Фильм подробно показывает рабочие смены, вызовы и разговоры с пациентами, где каждая ситуация — проверка на прочность и профессиональную честность.

«Морфий»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2.

Молодой врач приезжает работать в уездную больницу и, спасая пациента, впервые делает себе укол сильного обезболивающего.

Уверенность в собственной рациональности быстро исчезает, а медицинская практика превращается в борьбу с зависимостью. Картина последовательно показывает, как врачебные знания не спасают от личного краха.

