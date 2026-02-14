«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном

Премьера «Первого отдела-5» назначена на 16 февраля, и в ожидании новых серий зрители уже перебирают любимые моменты прошлых сезонов. В обсуждениях чаще всего вспоминают не столько дела, сколько сцены, где раскрываются характеры и отношения.

Реплики героев давно живут отдельно от серий. Зрители вспоминают: «Ты думаешь — я догоняю», «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе», «Вспомнишь солнце — вот и луч». Эти фразы называют готовыми крылатыми выражениями. Рядом с ними ставят и принцип «Делай что должно и будь что будет» — его предлагают включить в золотые цитаты проекта.

Дружба сильнее интриг

Главным магнитом называют дуэт Шибанова и Брагина. «Любая сцена в дуэте… вывезут все сезоны, даже если будут мрачные сюжеты», — пишут зрители.

Запомнились монолог в реанимации, «ссора друзей», редкие теплые эпизоды вроде того, «когда Иван и Сергей пели песни». Отдельно отмечают щемящие моменты мужской дружбы и надежду «увидеть их на кухне с песней в новом сезоне».

Линии, которые задели

Сильный отклик вызвали арки 2–3 сезонов: «эпопея с Радуловым — запутанно и неожиданно», линии Ракитиной и Раскольникова. Часто вспоминают сцену на могиле Елены: «жаль, очень было его жаль… видно же, что любят друг друга». Зрители признаются: «Невозможно выделить один момент — каждый сезон особенный», но при этом ждут, чтобы проект «не потерял качество» и держал планку.

Общее настроение перед премьерой — нетерпение и высокие ожидания. Интерес к истории держится на героях, цитатах и человеческих драмах, которые зрители хотят увидеть и в новом сезоне.