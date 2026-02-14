Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном

«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном

14 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Главным магнитом называют дуэт Шибанова и Брагина.

Премьера «Первого отдела-5» назначена на 16 февраля, и в ожидании новых серий зрители уже перебирают любимые моменты прошлых сезонов. В обсуждениях чаще всего вспоминают не столько дела, сколько сцены, где раскрываются характеры и отношения.

Реплики героев давно живут отдельно от серий. Зрители вспоминают: «Ты думаешь — я догоняю», «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе», «Вспомнишь солнце — вот и луч». Эти фразы называют готовыми крылатыми выражениями. Рядом с ними ставят и принцип «Делай что должно и будь что будет» — его предлагают включить в золотые цитаты проекта.

Дружба сильнее интриг

Главным магнитом называют дуэт Шибанова и Брагина. «Любая сцена в дуэте… вывезут все сезоны, даже если будут мрачные сюжеты», — пишут зрители.

Запомнились монолог в реанимации, «ссора друзей», редкие теплые эпизоды вроде того, «когда Иван и Сергей пели песни». Отдельно отмечают щемящие моменты мужской дружбы и надежду «увидеть их на кухне с песней в новом сезоне».

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Линии, которые задели

Сильный отклик вызвали арки 2–3 сезонов: «эпопея с Радуловым — запутанно и неожиданно», линии Ракитиной и Раскольникова. Часто вспоминают сцену на могиле Елены: «жаль, очень было его жаль… видно же, что любят друг друга». Зрители признаются: «Невозможно выделить один момент — каждый сезон особенный», но при этом ждут, чтобы проект «не потерял качество» и держал планку.

Общее настроение перед премьерой — нетерпение и высокие ожидания. Интерес к истории держится на героях, цитатах и человеческих драмах, которые зрители хотят увидеть и в новом сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется «Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется Читать дальше 14 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Читать дальше 15 февраля 2026
До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников Читать дальше 14 февраля 2026
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала Читать дальше 14 февраля 2026
Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Читать дальше 14 февраля 2026
«Вере придётся вернуть доверие своего мужа»: Вожакина фактически раскрыла главный поворот «Первого отдела-5» «Вере придётся вернуть доверие своего мужа»: Вожакина фактически раскрыла главный поворот «Первого отдела-5» Читать дальше 14 февраля 2026
Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо» Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо» Читать дальше 13 февраля 2026
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше