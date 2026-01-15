Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими

Две истории, которые продолжают разговор о подростках, вине и последствиях.

Сериал «Переходный возраст» заходит не из-за интриги, а из-за ощущения реалистичного взгляда на то, как трагедия меняет людей.

Когда финал уже позади, хочется найти что-то с похожей плотностью и вниманием к деталям. Такие варианты есть.

«Убийство на пляже» (2013–2017)

В центре сюжета — гибель подростка в небольшом прибрежном городке, где все знакомы друг с другом, а любая тайна быстро становится общей.

«Убийство на пляже» работает не как классический детектив, а как история о том, как одно событие ломает привычную жизнь целого сообщества.

Расследование здесь важно, но куда важнее — реакции родителей, соседей, друзей и тех, кто вынужден каждый день сталкиваться с чужой бедой.

Главные роли исполнили Дэвид Теннант и Оливия Колман. Их персонажи постоянно балансируют между профессиональной дистанцией и личным участием, что делает сериал особенно плотным по эмоциям.

История растянута на три сезона, но ощущение замкнутости и давления не ослабевает ни на минуту.

«Девушка из Плейнвилля» (2022)

Тем, кого в «Переходном возрасте» зацепила подростковая тема и разговор о личной ответственности, стоит обратить внимание на этот сериал.

Он основан на реальном деле и фокусируется не на расследовании, а на том, как переписка и слова могут привести к необратимым последствиям.

В центре истории — самоубийство юноши и роль его девушки, с которой он общался в сообщениях. Авторы подробно разбирают, как формируются отношения в цифровой среде и почему взрослые часто оказываются не готовы вовремя заметить тревожные сигналы.

Главные роли исполнили Эль Фаннинг, Хлоя Севиньи, Кара Буоно и Колтон Райан.

Также прочитайте: «Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают