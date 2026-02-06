Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили

Кажется, что все достойные сериалы уже на слуху, но европейские платформы каждый год выпускают проекты, которые проходят мимо широкой аудитории.

В 2024–2025 годах особенно заметны три мини-сериала из Испании, Финляндии и Италии. Это короткие форматы по 4–6 серий, где историю не растягивают, а доводят до финала.

Общее у них — акцент на персонажах и атмосфере. Без перегруженного экшена, но с вниманием к деталям. Такой формат все чаще выбирают стриминги: компактно и по делу.

«Терра Альта» — испанский детектив о мести и справедливости

Сериал из 6 серий рассказывает о детективе Мельчоре Марине, который расследует жестокое убийство супругов-предпринимателей. Чем глубже он копает, тем сильнее дело пересекается с его личной историей. Это не просто поиск преступника, а разговор о цене правосудия и личных границах.

«Соседский мальчишка» — финская драма о памяти и тайнах

Мини-сериал на 4 серии строится вокруг журналистки Линнеи, которая узнает в герое телерепортажа человека из своего детства. Попытка восстановить прошлое выводит на семейную тайну, о которой предпочитали молчать 20 лет. Скандинавская сдержанность здесь работает на напряжение.

«Другой инспектор» — итальянский детектив с иронией

Проект из 6 серий сочетает расследования и личную драму. Инспектор Доменико Додаро возвращается в родной город и параллельно пытается понять, что случилось с его отцом много лет назад. В сериале меньше мрака и больше человеческих отношений.

Три страны — три разных интонации. Испания про моральный выбор, Финляндия про тишину и психологию, Италия про людей. Хороший вариант для тех, кто ищет неочевидные сериальные находки.