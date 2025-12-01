Меню
Ворвавшаяся в прокат «Стометровка» заходит даже тем, кто не смотрит аниме: стоит того, чтобы уделить 95 минут

Ворвавшаяся в прокат «Стометровка» заходит даже тем, кто не смотрит аниме: стоит того, чтобы уделить 95 минут

1 декабря 2025 12:00
«Стометровка»

История о беге, которая неожиданно оказалась разговором о взрослении.

Аниме «Стометровка» ворвалось в кинопрокат без привычной поддержки манги, франшизы или фан-базы, зацепив этим многих зрителей.

Самостоятельная история о школьном спорте за короткое время стала одной из самых обсуждаемых новинок сезона, в том числе за пределами аниме-сообщества.

О чем рассказывает «Стометровка»

В центре сюжета — два подростка, Тогаси и Комия, для которых бег становится способом справляться с реальностью.

Один живет скоростью и результатом, другой убегает от проблем буквально и фигурально. Их дружба быстро перерастает в соперничество, где каждая секунда на дорожке меняет не только расклад сил, но и внутренние ориентиры героев.

Почему визуал здесь не просто фон

Анимация строится на сочетании реалистичных движений и подчеркнуто условной графики. Ротоскопирование делает забеги почти документальными, а стилистические переходы точно передают состояние персонажей.

Бег здесь буквально ощущается физически — через ритм, дыхание, сбивчивость движений.

«Стометровка»

Как раскрываются персонажи

Фильм почти не использует прямых объяснений. Характеры читаются через паузы, взгляды, неловкие моменты после поражений.

Каждый герой бежит по своей причине — и именно это становится главным драматургическим мотором истории.

Почему это работает даже для тех, кто не смотрит аниме

«Стометровка» говорит универсальным языком — о страхе проигрыша, о зависти, о желании доказать себе больше, чем окружающим. Спорт здесь лишь форма для разговора о выборе и взрослении, понятного без жанровых скидок.

Также прочитайте: Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

Фото: Кадр из фильма «Стометровка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
