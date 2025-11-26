Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

26 ноября 2025 17:09
Кадры из аниме «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость», «Скарлет», «Проект “Мир”: Сломанный мир и непоющая Мику»

Главные претенденты японской анимации в сезоне.

До 98-й церемонии вручения «Оскара» остаётся совсем немного, и интерес к гонке только растёт. Академия киноискусств США опубликовала длинный список из 35 мультфильмов, и среди них — семь аниме, которые в этом году могут побороться за место в шорт-листе.

После триумфа Хаяо Миядзаки с «Мальчиком и птицей» внимание к японской анимации особенно пристальное.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок»

Один из самых обсуждаемых претендентов. Первая часть финальной трилогии о противостоянии мечников и демонов поставлена ветераном франшизы Харухо Сотодзаки.

Студия ufotable снова делает ставку на масштаб, точность движения и визуальную мощь — и такие проекты обычно не проходят незамеченными Академией.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» (2025)

«Человек-бензопила: История Резе»

Экранизация арки Тацуки Фудзимото о любви, которая превращается в угрозу. Тацуя Ёсихара и MAPPA удерживают баланс между драмой, дерзкой комедией и высокими ставками.

Работа эмоциональная, резкая, но при этом очень кинематографичная.

«Человек-бензопила: История Резе»

«Скарлет»

Мамору Хосода предлагает собственное прочтение «Гамлета» — с принцессой, загробным миром и жаждой справедливости.

Студия Chizu традиционно делает акцент на эмоциональной глубине и выразительности персонажей. Один из самых артхаусных претендентов.

"Скарлет"

«ЧаО»

Проект Studio 4°C — необычная романтическая драма о союзе офисного сотрудника и принцессы из подводного королевства.

Режиссёр Ясухиро Аоки создаёт камерную историю о несовпадении миров и попытке построить мост между ними.

«Стометровка»

Спортивный фильм по манге Уото. Режиссёр Кэндзи Иваидзава концентрируется не на рекордах, а на внутренней борьбе спортсменов: тревоге, цели, характере.

Жанр редко бывает представлен на «Оскаре», что делает проект выделяющимся.

«Проект “Мир”: Сломанный мир и непоющая Мику»

Лиричная картина студии P.A. Works о девушке, потерявшей способность выражать чувства через музыку.

Сюжет вдохновлён игрой Project Sekai, но фильм выходит за рамки фандома — это история о голосе, личности и творческом исцелении.

«Проект “Мир”: Сломанный мир и непоющая Мику»

«Сердце дракона: Хроника исследования мира духов»

Фильм студии HS Pictures рассказывает о подростках, оказавшихся по ту сторону жизни. Это эмоциональное путешествие, где путь назад возможен только через принятие и переосмысление. Тематика, которую Академия часто замечает.

Что дальше

Не все картины уже прошли обязательный недельный прокат в одном из крупных городов США — это требование нужно выполнить до 31 декабря 2025 года. Лишь после этого аниме смогут официально претендовать на попадание в шорт-лист.

Также прочитайте: Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона»

Фото: Кадры из аниме «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость», «Человек-бензопила: История Резе», «Скарлет», «ЧаО», «Проект “Мир”: Сломанный мир и непоющая Мику» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота Читать дальше 27 ноября 2025
6 пальцев, третья грудь и позорные 5% на Rotten Tomatoes вместо 95: интернет «утопил» 3 сезон «Ванпанчмена» и вот почему 6 пальцев, третья грудь и позорные 5% на Rotten Tomatoes вместо 95: интернет «утопил» 3 сезон «Ванпанчмена» и вот почему Читать дальше 26 ноября 2025
«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно «Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно Читать дальше 25 ноября 2025
А ведь на экране это видно: Пикачу — это девочка или мальчик? А ведь на экране это видно: Пикачу — это девочка или мальчик? Читать дальше 25 ноября 2025
Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Читать дальше 25 ноября 2025
Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Читать дальше 25 ноября 2025
Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Читать дальше 25 ноября 2025
Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом? Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом? Читать дальше 23 ноября 2025
Эта серия «Покемона» в 1999 году нанесла детям психологическую травму: но благодаря ей аниме и стало культовым Эта серия «Покемона» в 1999 году нанесла детям психологическую травму: но благодаря ей аниме и стало культовым Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше