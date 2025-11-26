Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

До 98-й церемонии вручения «Оскара» остаётся совсем немного, и интерес к гонке только растёт. Академия киноискусств США опубликовала длинный список из 35 мультфильмов, и среди них — семь аниме, которые в этом году могут побороться за место в шорт-листе.

После триумфа Хаяо Миядзаки с «Мальчиком и птицей» внимание к японской анимации особенно пристальное.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок»

Один из самых обсуждаемых претендентов. Первая часть финальной трилогии о противостоянии мечников и демонов поставлена ветераном франшизы Харухо Сотодзаки.

Студия ufotable снова делает ставку на масштаб, точность движения и визуальную мощь — и такие проекты обычно не проходят незамеченными Академией.

«Человек-бензопила: История Резе»

Экранизация арки Тацуки Фудзимото о любви, которая превращается в угрозу. Тацуя Ёсихара и MAPPA удерживают баланс между драмой, дерзкой комедией и высокими ставками.

Работа эмоциональная, резкая, но при этом очень кинематографичная.

«Скарлет»

Мамору Хосода предлагает собственное прочтение «Гамлета» — с принцессой, загробным миром и жаждой справедливости.

Студия Chizu традиционно делает акцент на эмоциональной глубине и выразительности персонажей. Один из самых артхаусных претендентов.

«ЧаО»

Проект Studio 4°C — необычная романтическая драма о союзе офисного сотрудника и принцессы из подводного королевства.

Режиссёр Ясухиро Аоки создаёт камерную историю о несовпадении миров и попытке построить мост между ними.

«Стометровка»

Спортивный фильм по манге Уото. Режиссёр Кэндзи Иваидзава концентрируется не на рекордах, а на внутренней борьбе спортсменов: тревоге, цели, характере.

Жанр редко бывает представлен на «Оскаре», что делает проект выделяющимся.

«Проект “Мир”: Сломанный мир и непоющая Мику»

Лиричная картина студии P.A. Works о девушке, потерявшей способность выражать чувства через музыку.

Сюжет вдохновлён игрой Project Sekai, но фильм выходит за рамки фандома — это история о голосе, личности и творческом исцелении.

«Сердце дракона: Хроника исследования мира духов»

Фильм студии HS Pictures рассказывает о подростках, оказавшихся по ту сторону жизни. Это эмоциональное путешествие, где путь назад возможен только через принятие и переосмысление. Тематика, которую Академия часто замечает.

Что дальше

Не все картины уже прошли обязательный недельный прокат в одном из крупных городов США — это требование нужно выполнить до 31 декабря 2025 года. Лишь после этого аниме смогут официально претендовать на попадание в шорт-лист.

