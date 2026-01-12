Меню
Киноафиша Статьи Не «Игра престолов» и не «Игра в кальмара»: этот сериал Netflix фанаты прозвали проектом десятилетия — 95% на Rotten Tomatoes и 8,7 из 10 на IMDb

12 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Тьма»

3 сезона уже есть в Сети в хорошем качестве.

Вы думаете, что «сериал десятилетия» — это «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Уэнсдей» или «Игра в кальмара»? Как бы не так.

На Netflix есть проект, который фанаты и критики ставят выше этих хитов, но о котором до сих пор знают единицы. Его редко обсуждают в соцсетях, он не мелькает в подборках, но именно его называют одной из главных удач стриминга.

Не голливудский, но точнее и смелее

Речь идет о немецком сериале «Тьма», вышедшем в 2017 году. Это был первый оригинальный проект Netflix, снятый в Германии. Сюжет начинается просто — в небольшом городке рядом с атомной электростанцией исчезают двое детей.

Четыре семьи пытаются понять, что произошло, и очень быстро становится ясно — в этом городе у каждого есть что скрывать. История разворачивается медленно и очень точно. Прошлое и настоящее переплетаются, старые поступки возвращаются, а случайных совпадений здесь не бывает.

Оценки, которым можно верить

«Тьма» держит около 95 процентов на Rotten Tomatoes и 8,7 из 10 на IMDb. На Кинопоиске у сериала 8,1. Это редкий случай, когда зрители и критики полностью сходятся во мнении — перед ними работа очень высокого уровня.

Почему его называют сериалом десятилетия

В сериале всего три сезона, и у истории есть четкий финал. Никаких растянутых линий и пустых серий. Каждая сцена работает на сюжет. Атмосфера мрачная, но живая, а герои не делятся на черное и белое.

Даже те, кто обычно не смотрит мистические триллеры, часто признаются, что «Тьма» стала для них открытием. Это тот самый случай, когда сериал не просто держит в напряжении, а остается в голове надолго.

А вот вам еще 10 действительно страшных хорроров из 90-х, от которых кровь в жилах стынет.

Фото: Кадр из сериала «Тьма»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
