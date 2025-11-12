Меню
Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы

12 ноября 2025 09:54
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Кинолент выпустили достаточно и вы удивитесь, что на 1 месте не кино 1984 года.

Франшиза «Терминатор» давно стала символом научно-фантастического кино. За сорок лет вышло множество фильмов, перезапусков и попыток «вернуться к истокам», но лишь один из них по-настоящему вошёл в историю.

Тот самый, который не просто продолжил легенду, а перевернул представление о жанре и стал эталоном для всех, кто после пытался повторить успех Кэмерона.

Когда сиквел оказался лучше оригинала

«Терминатор 2: Судный день» — редкий случай, когда вторая часть не только превзошла оригинал, но и превратилась в самостоятельную легенду. Сотня миллионов долларов бюджета в 1991 году казалась безумием, но Джеймс Кэмерон потратил каждый цент с хирургической точностью.

Мир впервые увидел реалистичную компьютерную графику — не как фокус, а как часть языка кино. И в кадре появился он — жидкий терминатор Роберт Патрик, стальной кошмар, который даже самому Шварценеггеру пришлось побаиваться.

Идеальное завершение истории

В первой части герои лишь спасались, во второй — решили судьбу человечества. Сара Коннор превратилась из жертвы в воительницу, а бездушная машина впервые узнала, что значит быть человеком.

Здесь Кэмерон довёл до совершенства всё, что начинал раньше: от ритма до эмоций. И, как когда-то с «Чужими», сделал то, чего не смогли другие — завершил историю.

«Судный день» не просто лучший фильм франшизы — это финал, который не требует продолжений. Апокалипсис отменён, Сара и Джон спасли мир, и потому мы с вами вообще существуем. Всё остальное — лишь эхо идеальной точки.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
