Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году

Первая часть второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве» закончилась 17 декабря — и для многих зрителей это стало неожиданностью. История оборвалась на полуслове, хотя изначально проект заявлялся как 60-серийный.
В соцсетях сразу появился главный вопрос: это всё или будет продолжение?
Ответ дали создатели сериала. У Сергея Градского и Саши Гордеевой есть новости — продолжение второго сезона официально стартует 9 февраля и выйдет на PREMIER. Пауза оказалась запланированной, а не экстренной.
Когда выйдет продолжение второго сезона
Платформа опубликовала точный график выхода серий. Новые эпизоды будут выходить блоками по три, почти без перерывов — фактически зрителей ждёт полноценный марафон.
|
Серии
|
Даты выхода
|
29–31
|
9, 10, 11 февраля
|
32–34
|
16, 17, 18 февраля
|
35–37
|
23, 24, 25 февраля
|
38–40
|
2, 3, 4 марта
|
41–43
|
9, 10, 11 марта
|
44–46
|
16, 17, 18 марта
|
47–49
|
23, 24, 25 марта
|
50–52
|
30, 31 марта и 1 апреля
|
53–55
|
6, 7 и 8 апреля
|
56–58
|
14, 15 и 20 апреля
|
59–60
|
20 и 21 апреля
Таким образом, второй сезон действительно дойдёт до заявленных 60 серий.
Что будет дальше по сюжету
Действие продолжения разворачивается через месяц после финала первой части. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард», понимая, что после предательства Сергея не сможет быть с ним вместе. Но Градский не намерен сдаваться и пытается доказать, что изменился.
Дополнительное напряжение в историю вносит появление бабушки Саши. У неё собственные счёты с семьёй Градских и планы, которые напрямую угрожают отношениям главных героев. Прошлые трагедии выходят на поверхность, и романтическая линия всё чаще пересекается с драмой.
Кто появится во втором сезоне
Помимо Лианы Грибы и Кирилла Дыцевича, в продолжении снялись Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки и Эльдар Трамов. Режиссёром выступил Павел Мак.
Писали также, что во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» проблем еще больше, чем в первом: вот почему адаптация турецкого хита почти провалилась