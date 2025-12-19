Меню
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году

19 декабря 2025 15:00
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

2 сезон зачем-то разделили на 2 части примерно двухмесячным перерывом.

Первая часть второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве» закончилась 17 декабря — и для многих зрителей это стало неожиданностью. История оборвалась на полуслове, хотя изначально проект заявлялся как 60-серийный.

В соцсетях сразу появился главный вопрос: это всё или будет продолжение?

Ответ дали создатели сериала. У Сергея Градского и Саши Гордеевой есть новости — продолжение второго сезона официально стартует 9 февраля и выйдет на PREMIER. Пауза оказалась запланированной, а не экстренной.

Когда выйдет продолжение второго сезона

Платформа опубликовала точный график выхода серий. Новые эпизоды будут выходить блоками по три, почти без перерывов — фактически зрителей ждёт полноценный марафон.

Серии

Даты выхода

29–31

9, 10, 11 февраля

32–34

16, 17, 18 февраля

35–37

23, 24, 25 февраля

38–40

2, 3, 4 марта

41–43

9, 10, 11 марта

44–46

16, 17, 18 марта

47–49

23, 24, 25 марта

50–52

30, 31 марта и 1 апреля

53–55

6, 7 и 8 апреля

56–58

14, 15 и 20 апреля

59–60

20 и 21 апреля

Таким образом, второй сезон действительно дойдёт до заявленных 60 серий.

Что будет дальше по сюжету

Действие продолжения разворачивается через месяц после финала первой части. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард», понимая, что после предательства Сергея не сможет быть с ним вместе. Но Градский не намерен сдаваться и пытается доказать, что изменился.

Дополнительное напряжение в историю вносит появление бабушки Саши. У неё собственные счёты с семьёй Градских и планы, которые напрямую угрожают отношениям главных героев. Прошлые трагедии выходят на поверхность, и романтическая линия всё чаще пересекается с драмой.

Кто появится во втором сезоне

Помимо Лианы Грибы и Кирилла Дыцевича, в продолжении снялись Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки и Эльдар Трамов. Режиссёром выступил Павел Мак.

Писали также, что во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» проблем еще больше, чем в первом: вот почему адаптация турецкого хита почти провалилась

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
