Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент

Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент

24 марта 2026 19:06
Продюсеры настояли на хэппи-энде.

У картины «Грань будущего» могла быть совершенно иная концовка. Большинству зрителей запомнился светлый финал: Уильям приходит в сознание в вертолёте, война практически завершена, а Рита остаётся живой.

Однако в наброске сценария всё складывалось гораздо трагичнее.

Альтернативная концовка

В этой версии Рита Вратаски гибнет окончательно — для неё больше нет возвращения назад. Кейджа встречают как национального героя, но он опустошён: самый важный для него человек в новой жизни потерян.

Позже ему передают её прощальное письмо. Внутри конверта оказывается только рецепт идеального кофе, который они так и не успели сварить вместе. Внизу короткая приписка с признанием в любви и пожеланием сражаться сердцем.

В самый пронзительный миг, когда Кейдж пытается справиться с утратой, по базе внезапно разносится сигнал тревоги — «Аляска под атакой». Война не завершена. Герой молча поднимается и снова идёт в бой.

Кадр из фильма «Грань будущего»

Лучший финал

Невостребованная концовка «Грани будущего» могла бы оказаться даже сильнее той, что попала в фильм, поскольку она сохраняет строгую внутреннюю логику. Изначальная версия с «волшебным» сбросом времени вызывала вопросы — прежде всего относительно гибели Омеги в прошлом после того, как Кейдж получил её способности.

Ранний сценарий избегал подобных нестыковок. Но руководство студии предпочло более «тёплый» вариант, ведь зрители традиционно больше любят счастливые финалы, отмечает автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Фото: Кадры из фильма «Грань будущего» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» Читать дальше 25 марта 2026
«Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали «Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали Читать дальше 24 марта 2026
Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Читать дальше 24 марта 2026
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ 36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ Читать дальше 22 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Читать дальше 25 марта 2026
«Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» «Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» Читать дальше 25 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше