Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент

У картины «Грань будущего» могла быть совершенно иная концовка. Большинству зрителей запомнился светлый финал: Уильям приходит в сознание в вертолёте, война практически завершена, а Рита остаётся живой.

Однако в наброске сценария всё складывалось гораздо трагичнее.

Альтернативная концовка

В этой версии Рита Вратаски гибнет окончательно — для неё больше нет возвращения назад. Кейджа встречают как национального героя, но он опустошён: самый важный для него человек в новой жизни потерян.

Позже ему передают её прощальное письмо. Внутри конверта оказывается только рецепт идеального кофе, который они так и не успели сварить вместе. Внизу короткая приписка с признанием в любви и пожеланием сражаться сердцем.

В самый пронзительный миг, когда Кейдж пытается справиться с утратой, по базе внезапно разносится сигнал тревоги — «Аляска под атакой». Война не завершена. Герой молча поднимается и снова идёт в бой.

Лучший финал

Невостребованная концовка «Грани будущего» могла бы оказаться даже сильнее той, что попала в фильм, поскольку она сохраняет строгую внутреннюю логику. Изначальная версия с «волшебным» сбросом времени вызывала вопросы — прежде всего относительно гибели Омеги в прошлом после того, как Кейдж получил её способности.

Ранний сценарий избегал подобных нестыковок. Но руководство студии предпочло более «тёплый» вариант, ведь зрители традиционно больше любят счастливые финалы, отмечает автор Дзен-канала «ShadowTavern».