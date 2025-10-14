Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код»

Меню
14 октября 2025 17:09
Кадр из сериала «ПИН-код»

Авторы выбрали реальный город, а не павильонные декорации.

На канале НТВ выходит необычный детективный сериал «ПИН-код». Его сюжеты посвящены деятельности кибермошенников. В основу серий легли реальные уголовные дела и личные истории пострадавших людей.

Создатели проекта заявляют о его уникальности. Это первая российская телекартина, так глубоко исследующая проблему телефонного мошенничества. Локации для съемок тоже было решено искать настоящие, а не павильонные.

Где снимали сериал «ПИН-код»

Основной рабочей площадкой стали локации Великого Новгорода и его окрестностей. В кадре можно заметить узнаваемые места, например, руины завода «Пролетарий».

«Здесь высокая компактность и разнообразие городской среды. Нашлось всё необходимое для съёмок — живописные дома, частный сектор и исторические здания», — объяснял продюсер Антон Смирнов.

Некоторые сцены проекта снимали в Санкт-Петербурге.

Кадр из сериала «ПИН-код»

Сюжет сериала «ПИН-код»

В основе сюжета лежит личная драма майора Максима Захарова. Его дочь становится жертвой мошенников и пытается покончить с собой. Это заставляет героя кардинально изменить свою карьеру. Он возглавляет специальную операцию по борьбе с преступными колл-центрами.

Во время расследования Захаров знакомится с Евгенией. Девушка работает обычным банковским консультантом и становится его помощницей. Между героями постепенно возникают романтические чувства.

Однако вскоре майор раскрывает шокирующую правду. Евгения оказывается ключевым участником преступной сети. Именно она разрабатывает сценарии для обмана людей, подобных его дочери.

Ранее портал «Киноафиша» писал про отзывы зрителей на сериал.

Фото: Кадры из сериала «ПИН-код»
Светлана Левкина
