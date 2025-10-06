После «Первого отдела» и «Невского» зрители не ожидали — но «ПИН-код» на НТВ попал в точку: «Таких фильмов нужно больше»

Новая премьера НТВ удивила даже тех, кто уже давно не верил в оригинальные сюжеты на телеканале.

Вышедший на НТВ сериал «ПИН-код» сразу показал, что это не типичный проект канала.

Здесь нет перестрелок, разоблачений, зрелищных погонь — зато есть история, знакомая каждому, кто хотя бы раз отвечал на звонок «службы безопасности банка».

Майор Максим Захаров (Алексей Комашко) после того, как обманули его дочь, переходит в отдел по борьбе с телефонными мошенниками. В процессе расследования он понимает, что речь идёт не о частных случаях, а о целой системе.

НТВ заговорил о том, что болит

После «Невского» и «Первого отдела» зрители не ожидали, что канал рискнёт показать что-то без привычной героики.

Так автор дзен-канала «Мир современного кино» отметил:

«Главная сила сериала — в честности. Он показывает, что преступники — не монстры из тени, а обычные люди, которым просто всё позволено».

В сериале нет выдуманных злодеев — есть система, в которой каждый участник считает себя жертвой обстоятельств.

«Каждый день мне звонят по десять раз. Смотришь “ПИН-код” — и узнаёшь себя», — написал в сети один из зрителей.

О чём говорят фанаты

Отзывы о сериале «ПИН-код» — как хроника общественного настроения.

Zuhra Minmuhametoova пишет:

«Может, и не “звёздный” состав, но ситуации узнаваемые. Таких фильмов нужно больше».

Светлана Аг. добавляет: «Сериал классный, нужно рекомендовать всем, особенно пожилым людям». А вот Ola Ola возмущается: «Все живы, деньги вернули — и всё испортили».

Ей возражает Иволга:

«Пусть лучше так. Хочется верить, что справедливость возможна».

«Лохотрон крутится, лавешка мутится»

Эта народная цитата из комментариев стала своего рода слоганом премьеры. В ней — суть всего проекта. «ПИН-код» — не просто история о мошенниках, а зеркало, в котором каждый видит себя по другую сторону звонка. И в этом, пожалуй, и кроется скрет его успеха. На «Кинопоиске» проект набрал 8,6 баллов, на IMDb — 7,6.

