Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты

24 марта 2026 19:35
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Режиссер никогда не давал комментарии по этому поводу.

То, как назвали Сару Коннор в «Терминаторе», — вовсе не случайность. Джеймс Кэмерон привык вкладывать в имена своих персонажей скрытые, порой не лежащие на поверхности смыслы.

Обыкновенная женщина, которой уготовано стать спасительницей человечества, носит имя, на первый взгляд самое обыденное. Но именно в этой внешней простоте и кроется режиссёрский гений.

Джон Коннор

Имя этого героя в мире «Терминатора» несёт мощную символическую нагрузку. Оно напрямую отсылает к фигуре мессии — тому, кому предстоит привести людей к победе в войне с машинами.

Многие фанаты заметили, что инициалы J.C. у Джона Коннора совпадают с инициалами Иисуса Христа (Jesus Christ). Эта параллель становится особенно явной в четвёртом фильме франшизы — «Терминатор: Да придёт спаситель».

Но если Джон здесь выступает как аллюзия на Христа, то его мать по логике следовало бы назвать Марией. Однако Кэмерон не стал идти по такому очевидному пути.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Сара Коннор

Имя Сары Коннор уходит корнями в ветхозаветные тексты. Как и её библейская тёзка, эта героиня стала матерью, сыгравшей судьбоносную роль.

В Священном Писании Сарра долгие годы была бесплодна, но в итоге родила Исаака — отца народа, из которого впоследствии произошёл Мессия.

Сара Коннор, в свою очередь, дала жизнь Джону — тому, кому суждено спасти человечество. Обе женщины стали «прародительницами» нового мироустройства, и их материнство оказалось переломным моментом истории.

Кэмерон никогда открыто не комментировал эту параллель, однако религиозные мотивы во франшизе прослеживаются настолько явно, что вряд ли могут быть простым совпадением.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше