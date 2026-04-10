Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан

Во вселенной комиксов Marvel не так много героев, которых публика любит сильнее, чем Росомаху. Этот колоритный мутант десятилетиями удерживает статус культового персонажа, а его репутацию во многом укрепили приключения в рядах «Людей Икс».

Однако даже преданные поклонники порой затрудняются ответить, откуда у героя взялся псевдоним Логан. Это прозвище настолько глубоко вросло в сюжеты графических романов и фильмов, что со временем вытеснило данное при рождении имя — Джеймс Хоулетт.

Кем доводился Томас Логан мутанту

Реальным отцом Джеймса был не тот человек, кого он считал своим родителем, а наёмный рабочий из поместья — Томас Логан. Именно он состоял в любовной связи с матерью мальчика, Элизабет Хоулетт. Самому ребёнку дали фамилию её законного мужа — зажиточного землевладельца Джона Хоулетта.

Ситуация резко изменилась, когда Томаса с сыном Догом выгнали из усадьбы. Вернувшись с ружьём, старший Логан застрелил Джона прямо при Элизабет и маленьком Джеймсе. Мальчик, обезумев от ярости, впервые выпустил когти и нечаянно убил собственного биологического отца.

Как Роуз придумала для Джеймса имя Логан

Спасаясь от кошмара, паренёк сбежал в канадские леса вместе с Роуз О’Хара — единственной, кому доверял без оглядки. Душевная боль и провалы в памяти заставляли его отчаянно желать разрыва с прежней жизнью.

Именно тогда Роуз посоветовала взять имя Логан. Такой шаг позволял начать всё с чистого листа, но при этом не терять связь с корнями благодаря фамилии настоящего отца. Герой послушался, и это навсегда стало частью его личности.