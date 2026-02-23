Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала

Российский комедийный сериал «Солдаты» впервые появился на экранах в 2004 году и очень быстро превратился в настоящий телевизионный хит. Действие разворачивалось в обычной воинской части, где молодые призывники и их командиры каждый день попадали в самые нелепые переделки.

Лёгкий и остроумный взгляд на армейскую жизнь пришёлся зрителям по душе, а персонажи запоминались яркими характерами и смешными особенностями. Создателям удалось найти идеальный баланс между юмором и жизненной правдой — многие, кто сам служил в армии, узнавали себя в этих историях.

Помимо искромётных комедийных сцен, в сериале хватало и трогательных романтических линий, которые особенно полюбились девушкам. «Солдаты» быстро стали культурным явлением, а меткие фразы героев зрители помнят до сих пор и частенько используют в повседневном общении.

Главным поставщиком афоризмов по праву считался неподражаемый прапорщик Шматко, но и остальные персонажи не отставали. Наш тест предлагает вспомнить, кому из героев принадлежат те или иные крылатые реплики.