Меню
Русский English
Отмена
У «Домовенка Кузи» появится новый враг — угадаете, кто? Андреасян планирует не только триквел, но и сериал с любимым героем

31 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

Авторы планируют дальнейшее развитие франшизы.

Первый фильм о домовенке Кузе появился на экранах в 2024 году и собрал в прокате больше 1 млрд рублей. Успех был настолько внушительным, что создатели почти сразу же запустили в работу продолжение — оно вышло уже в марте этого года.

Пока Кузя и его компания покоряют зрителей очередными приключениями, авторы проекта уже строят планы на дальнейшее развитие киновселенной.

«Домовенок Кузя 3»

В беседе с «Кинопоиском» братья Сарик и Гевонд Андреасяны подтвердили, что съемки третьей части франшизы стартуют летом. Сценарий к этому времени уже будет готов.

Подробности следующей главы о приключениях Кузи пока держатся в тайне. Сарик Андреасян лишь обронил, что домовенку предстоит встретиться с новым врагом. На этот раз в игру вступит Кикимора.

Релиз картины запланирован на 18 марта следующего года. Если лента будет так же успешна, как и предыдущие части, создатели получат зеленый свет еще на два продолжения.

Сериал

Пока же после выхода третьего фильма Андреасян намерен приступить к съемкам сериала, в котором Кузя отправится на поиски новых приключений уже в другой семье. Он расстанется с Наташей, её родителями и своим старым товарищем Нафаней.

Каждый эпизод будет посвящен отдельной истории, произошедшей с непоседливым домовенком. Всего в проекте запланировано 16 серий.

Фото: Кадры из фильма «Домовенок Кузя 2» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше