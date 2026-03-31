У «Домовенка Кузи» появится новый враг — угадаете, кто? Андреасян планирует не только триквел, но и сериал с любимым героем

Первый фильм о домовенке Кузе появился на экранах в 2024 году и собрал в прокате больше 1 млрд рублей. Успех был настолько внушительным, что создатели почти сразу же запустили в работу продолжение — оно вышло уже в марте этого года.

Пока Кузя и его компания покоряют зрителей очередными приключениями, авторы проекта уже строят планы на дальнейшее развитие киновселенной.

«Домовенок Кузя 3»

В беседе с «Кинопоиском» братья Сарик и Гевонд Андреасяны подтвердили, что съемки третьей части франшизы стартуют летом. Сценарий к этому времени уже будет готов.

Подробности следующей главы о приключениях Кузи пока держатся в тайне. Сарик Андреасян лишь обронил, что домовенку предстоит встретиться с новым врагом. На этот раз в игру вступит Кикимора.

Релиз картины запланирован на 18 марта следующего года. Если лента будет так же успешна, как и предыдущие части, создатели получат зеленый свет еще на два продолжения.

Сериал

Пока же после выхода третьего фильма Андреасян намерен приступить к съемкам сериала, в котором Кузя отправится на поиски новых приключений уже в другой семье. Он расстанется с Наташей, её родителями и своим старым товарищем Нафаней.

Каждый эпизод будет посвящен отдельной истории, произошедшей с непоседливым домовенком. Всего в проекте запланировано 16 серий.