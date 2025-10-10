У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны

Он уплыл в закат, оставив за собой след крови и тишину. Казалось, история закончена — но для Декстера Моргана смерть никогда не финал. Майкл Си Холл подтвердил: сериал «Декстер: Воскрешение» возвращается со вторым сезоном. И фанаты уже строят теории, кого на этот раз уложат на знакомый пластиковый стол.

Возвращение, которого ждали

Новость актёр сообщил лично, поблагодарив зрителей за внимание к первому сезону и пообещав, что сценаристы уже за работой. Подробностей пока нет, но и не нужно: первый сезон доказал, что старый маньяк способен удивить по-новому.

«Во-первых, хочу поблагодарить фанатов, что следили за сериалом "Декстер: Воскрешение" этим летом. Надеюсь, вам понравилось. Во-вторых, нам дали зелёный свет на ещё один сезон. Сейчас команда сценаристов только собирается, так что подробности будут позже».

После провала «Новой крови» никто не верил в возрождение франшизы, а теперь рейтинги говорят сами за себя — 95 % свежести на Rotten Tomatoes и 90 % одобрения зрителей. Декстер снова стал самим собой: хищником с холодным Кодексом и едким чувством справедливости.

Второе дыхание легенды

В «Воскрешении» Морган вернулся к истокам. Он больше не мучается совестью, не прячется за маской добропорядочного отца — он просто делает то, что умеет лучше всех. Финал первого сезона показал: даже когда кажется, что он заперт, Декстер всегда найдёт путь наружу.

Что дальше

По слухам, в новом сезоне появится новый маньяк, который действует по тем же правилам, что и сам Мясник из Бэй-Харбора. Возможно, он станет зеркалом Декстера — отражением, которое нельзя уничтожить без последствий.

Гаррисон пойдёт по своей дороге, Чарли, сыгранная Умой Турман, может вернуться, а Нью-Йорк вновь станет ареной для игры в кошки-мышки. Одно ясно: пока Декстер жив, спать спокойно не выйдет ни зрителям, ни его жертвам.

