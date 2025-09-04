Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью

Меню
4 сентября 2025 08:27
Кадры из сериалов «Девочки Гилмор», «Тьма», «Уэнсдэй»

В списке и новинки, и проверенные хиты. 

Осень уже официально вошла в свои права, знаменовав новый телесезон. По мере того, как дни становятся короче, а температура за окном падает, зрители все чаще предпочитают вместо прогулок уютные вечера перед экранами.

И некоторые сериалы на Netflix обладают идеальной осенней атмосферой, в которую можно погрузиться «запоем», посмотрев пару сезонов за раз. Собрали пять таких примеров.

«Девочки Гилмор»

«Девочки Гилмор» обладают идеальными составляющими осеннего сериала. Действие происходит в Новой Англии, сериал вращается вокруг повседневной жизни матери-одиночки и её остроумной дочери-подростка.

Это милый, беззаботный сериал с множеством романтических линий и секретов маленького городка. У него уютная и расслабленная атмосфера, а теплая цветовая палитра очень гармонирует с тем, что происходит за окном. После финала многим зрителям герои покажутся родными.

Кадр из сериала «Девочки Гилмор»

«Песочный человек»

Хотя второй сезон проекта вышел летом, более осеннего сериала сложно придумать. «Песочный человек» — это адаптация Netflix фэнтезийного комикса Нила Геймана. Шоу показывает Морфея, который должен перемещаться между множеством измерений, чтобы навести порядок в мире Сновидений.

Это стильный сериал, идеально подходящий для просмотра на Хэллоуин. Его атмосфера напоминает зрителям о темных осенних вечерах.

Кадр из сериала «Песочный человек»

«Тьма»

Один из лучших сериалов на Netflix, «Тьма» — это семейная сага, охватывающая несколько десятилетий. История начинается с исчезновения двух маленьких детей при загадочных обстоятельствах. После этого в городе всплывают мрачные секреты из прошлого.

В «Тьме» есть скрытая связь между каждым персонажем. Зрители будут чувствовать себя детективами, пытающимися сложить все кусочки головоломки. Сериал Netflix перемещается между несколькими временными линиями. Но в немецком городе, где происходит действие проекта, кажется, что навсегда установилась осень.

Кадр из сериала «Тьма»

«Чёрный кролик»

Один из самых ожидаемых оригинальных сериалов Netflix, выходящих этой осенью, «Чёрный кролик» выглядит как идеальное сочетание «Озарка» и «Медведя». Шоу сосредоточено на владельце ресторана в Нью-Йорке, жизнь которого рушится после приезда погрязшего в долгах брата.

Этот амбициозный сериал будто пропитан атмосферой темного осеннего пригорода. В касте только громкие имена, среди которых Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Премьера — 18 сентября.

Кадр из сериала «Чёрный кролик»

«Уэнсдэй»

Второй сезон «Уэнсдэй» был разделен на две части, финальная партия серий уже вышла 3 сентября. Тон и стиль шоу идеально соответствуют мрачной и строгой осенней атмосфере.

Картина рассказывает о школьных годах Уэнсдэй Аддамс, когда она только открыла свои способности и заодно разгадала несколько мистических тайн. В ленте присутствует характерный юмор «Семейки Аддамс», который так обожают фанаты.

Тим Бертон участвует в шоу как исполнительный продюсер и режиссер, а в лице Дженны Ортеги он нашел себе новую музу, сделав актрису идеальной иконой хорроров.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты.

Фото: Кадры из сериалов «Уэнсдэй», «Девочки Гилмор», «Песочный человек», «Тьма», «Чёрный кролик»
Светлана Левкина
