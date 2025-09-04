Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью

В списке и новинки, и проверенные хиты.

Осень уже официально вошла в свои права, знаменовав новый телесезон. По мере того, как дни становятся короче, а температура за окном падает, зрители все чаще предпочитают вместо прогулок уютные вечера перед экранами.

И некоторые сериалы на Netflix обладают идеальной осенней атмосферой, в которую можно погрузиться «запоем», посмотрев пару сезонов за раз. Собрали пять таких примеров.

«Девочки Гилмор»

«Девочки Гилмор» обладают идеальными составляющими осеннего сериала. Действие происходит в Новой Англии, сериал вращается вокруг повседневной жизни матери-одиночки и её остроумной дочери-подростка.

Это милый, беззаботный сериал с множеством романтических линий и секретов маленького городка. У него уютная и расслабленная атмосфера, а теплая цветовая палитра очень гармонирует с тем, что происходит за окном. После финала многим зрителям герои покажутся родными.

«Песочный человек»

Хотя второй сезон проекта вышел летом, более осеннего сериала сложно придумать. «Песочный человек» — это адаптация Netflix фэнтезийного комикса Нила Геймана. Шоу показывает Морфея, который должен перемещаться между множеством измерений, чтобы навести порядок в мире Сновидений.

Это стильный сериал, идеально подходящий для просмотра на Хэллоуин. Его атмосфера напоминает зрителям о темных осенних вечерах.

«Тьма»

Один из лучших сериалов на Netflix, «Тьма» — это семейная сага, охватывающая несколько десятилетий. История начинается с исчезновения двух маленьких детей при загадочных обстоятельствах. После этого в городе всплывают мрачные секреты из прошлого.

В «Тьме» есть скрытая связь между каждым персонажем. Зрители будут чувствовать себя детективами, пытающимися сложить все кусочки головоломки. Сериал Netflix перемещается между несколькими временными линиями. Но в немецком городе, где происходит действие проекта, кажется, что навсегда установилась осень.

«Чёрный кролик»

Один из самых ожидаемых оригинальных сериалов Netflix, выходящих этой осенью, «Чёрный кролик» выглядит как идеальное сочетание «Озарка» и «Медведя». Шоу сосредоточено на владельце ресторана в Нью-Йорке, жизнь которого рушится после приезда погрязшего в долгах брата.

Этот амбициозный сериал будто пропитан атмосферой темного осеннего пригорода. В касте только громкие имена, среди которых Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Премьера — 18 сентября.

«Уэнсдэй»

Второй сезон «Уэнсдэй» был разделен на две части, финальная партия серий уже вышла 3 сентября. Тон и стиль шоу идеально соответствуют мрачной и строгой осенней атмосфере.

Картина рассказывает о школьных годах Уэнсдэй Аддамс, когда она только открыла свои способности и заодно разгадала несколько мистических тайн. В ленте присутствует характерный юмор «Семейки Аддамс», который так обожают фанаты.

Тим Бертон участвует в шоу как исполнительный продюсер и режиссер, а в лице Дженны Ортеги он нашел себе новую музу, сделав актрису идеальной иконой хорроров.

